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CHP'li Özel: Umut Siyaseti Yerine Korku Siyaseti Yapıyorlar

1 saat önce

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "1923'te Cumhuriyet kuruluşundan günümüze kadar ülkede beka sorunu yaşanmadı.

CHP'li Özel: Umut Siyaseti Yerine Korku Siyaseti Yapıyorlar, System.String[]
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "1923'te Cumhuriyet kuruluşundan günümüze kadar ülkede beka sorunu yaşanmadı. 81 ilde bayrağımız dalgalanmakta. Recep Tayyip Erdoğan ve onun prompterında yazanların aynısını okuyan Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerini bir beka seçimi olarak göstermeye çalışıyorlar. Umut siyaseti yerine korku siyaseti yapıyorlar" dedi.

Rize'de partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hemşehrilerine şikayete geldiğini söyleyen Özel, "1923'te Cumhuriyet kuruluşundan günümüze kadar ülkede beka sorunu yaşanmadı. 81 ilde bayrağımız dalgalanmakta. 1951'de İnönü, daha sonra Menderes, ardından Ecevit, Turgut Özal bu ülkede 'beka sorunu var' demedi. Her parti kendi adayları, projeleri ve vaatleri ile yarıştı. Başta, Recep Tayyip Erdoğan ve onun prompterında yazanların aynısını tekrar eden Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerini bir beka seçimi olarak göstermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Özel, 31 Mart'ın korku seçimine çevrilmeye çalışıldığını belirterek, "Umut siyaseti yerine korku siyaseti yapıyorlar. Vatandaşa verecekleri bir vaatleri, ortaya koyacakları bir umut ve vatandaşın bunun karşısında duyacağı bir heyecan yerine, 31 Mart'ı bir korku seçimine çevirmeye çalışıyorlar. 'Biz seçilmezsek mahvoldunuz' diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı hemşehrilerine şikayet ediyorum. Bu ülkede iki kardeşten biri AK Partili diğeri CHP'lidir. Bunu en iyi Rizeliler bilir. Gelinini çok seven kaynanaların, dedelerin kendisi AK Partili olabilir. Gelinleri ve damatları CHP'li olabilir. Bir evin içinde anası AK Parti'ye çocukları CHP'ye oy veren vardır" dedi.

Ankara'da AK Parti adayı Mehmet Özhaseki karşısında adayları Mansur Yavaş'ın önde olduğunu iddia eden Özel, "Özhaseki seçimi kaybediyor, Mansur Yavaş 10 puan önde. Adaylara çay dağıttığı için Mansur Yavaş eleştiriliyor. Peki dağıttığı ürün nerenin ürünü; Rize'nin. Bunun neresinde kötülük var?" diye konuştu.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:43 Kaynak: DHA

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