CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da - Son Dakika

CHP'li Özel ve Tanrıkulu Iğdır'da
26.03.2021 16:53
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Doğu gezisini sürdürüyor.
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Doğu gezisini sürdürüyor. Ardahan ve Kars gezisinin ardından Özel ve Tanrıkulu, bugün de Iğdır'da partililerle buluşup, esnafı ziyaret etti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tanrıkulu ile birlikte sabah saatlerinde partisinin Iğdır İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle sohbet eden Özel ve Tanrıkulu daha sonra Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ile görüştü. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından CHP'li heyet Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel ve Tanrıkulu cuma namazından sonra esnafı dolaştı.
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