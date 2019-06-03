Son Dakika Haberleri: CHP'li Özel: Vekilerimiz İstanbul seçimleri için bayramda da çalışacak
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CHP'li Özel: Vekilerimiz İstanbul seçimleri için bayramda da çalışacak

16 dakika önce

MANİSA'da partililerle bayramlaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tekrar yapılacak İstanbul seçimleri için partili milletvekillerinin bayramda da çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

CHP'li Özel: Vekilerimiz İstanbul seçimleri için bayramda da çalışacak, System.String[]
MANİSA'da partililerle bayramlaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tekrar yapılacak İstanbul seçimleri için partili milletvekillerinin bayramda da çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa'da partilileriyle bayramlaştı. CHP'li Özel ve CHP İl Başkanı Semih Balaban ilk olarak CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel ve teşkilat üyeleriyle daha sonra CHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Mersinli ve partililerle bayramlaştı. Programı öncesi açıklama yapan Özel, Ramazan Bayramı'nda da tüm CHP'li milletvekillerinin 23 Haziran'da tekrar yapılacak İstanbul seçimleri için çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi. CHP'li Özel, "Bu yıl YSK'nın yüzünden bayramımızı yapamıyoruz. 23 Haziran'da gerçek bayramımızı yapmak için bu bayramı feda ederek, çalışmak zorundayız. Bu bayram CHP'li Manisalı vatandaşlarımız her bayram bizden aldıkları 3 milletvekili imzasını bulunduğu tebrik kartı ve mektubu almayacaklar. Çünkü biz o bütçemizi, İstanbul'daki yaşayan, kütüğü ise Manisa'ya kayıtlı 69 bin kişiye ayrıca Manisa doğumlu olan 13 bin vatandaşımız da olmak üzere toplam 82 bin hemşehrimize hem bayramını tebrik etmek hem de 23 Haziran'daki mağduriyeti ortadan kaldırmak için onlara çağrı yaptığımız bir mektup olarak yolladık" dedi.


- Manisa
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:08 Kaynak: DHA
Milletvekili, Özgür Özel, Manisa, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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