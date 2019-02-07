Son Dakika Haberleri: CHP'li Özer Baskı Yaparak Sebze- Meyve Fiyatlarını Düşüremezsiniz-3

CHP'li Özer Baskı Yaparak Sebze- Meyve Fiyatlarını Düşüremezsiniz-3

1 saat önce

CHP'li Özer Baskı yaparak sebze- meyve fiyatlarını düşüremezsiniz-3(Tür: Ankara)

CHP'li Özer Baskı yaparak sebze- meyve fiyatlarını düşüremezsiniz-3

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:40 Kaynak: DHA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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