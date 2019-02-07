CHP'li Özer Baskı Yaparak Sebze- Meyve Fiyatlarını Düşüremezsiniz-3
1 saat önce
CHP'li Özer Baskı yaparak sebze- meyve fiyatlarını düşüremezsiniz-3(Tür: Ankara)
CHP'li Özer Baskı yaparak sebze- meyve fiyatlarını düşüremezsiniz-3
(Tür: Ankara)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:40 Kaynak: DHA
İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar
CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu