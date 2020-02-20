CHP'li Özer Rusya'nın domates ithalatındaki kotasının kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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CHP'li Özer Rusya'nın domates ithalatındaki kotasının kaldırılmasını istedi

6 saat önce

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına uyguladığı 150 bin tonluk kota nedeniyle Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede bekleyen TIR'lardaki 5 bin ton domatesin çöpe gittiğini belirterek, kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Özer Rusya'nın domates ithalatındaki kotasının kaldırılmasını istedi, System.String[]

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına uyguladığı 150 bin tonluk kota nedeniyle Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede bekleyen TIR'lardaki 5 bin ton domatesin çöpe gittiğini belirterek, kotanın kaldırılması gerektiğini söyledi.

Özer, Meclis'te kürsüye salkım domatesler koyarak düzenlediği basın toplantısında hükümetin tarımı kendisine yük kabul ettiğini öne sürdü.

Milli gelirin yüzde 1'inin tarıma destek olarak verilmesinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Özer, " Hükümet, kendi çıkardığı yasaya muhalefet ediyor. Bu yıl iktidarın çiftçiye 48 milyar liralık destekte bulunması gerekirken, 22 milyar lira öngörüyor. Çiftçinin 26 milyar lirasını yine kesmiş. Bu şekilde bir tarım politikasının sürdürülmesi mümkün değil." diye konuştu.

Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına uyguladığı kota nedeniyle Ukrayna-Rusya sınırındaki tampon bölgede bekleyen TIR'lardaki 5 bin ton domatesin çöpe gittiğini ifade eden Özer, "Kotanın kaldırılması lazım. Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından bir açıklama yok. Biz buradan çağrı yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Rusya pazarının açılmasını istiyoruz. Ticaret Bakanlığının bu konuda anlaşmalar yapmasını istiyoruz." dedi.

Rusya'nın domates alım kotasının 200 bin tona çıkarılmasına ilişkin açıklamasına Türkiye'den cevap verilmediğini savunan Özer, "Bu aklın arkasında ne olduğunu tahmin ediyoruz. Enflasyonu düşük göstermek için ihracat kapılarını kapatan bir iktidarla karşı karşıyayız. Belki enflasyon düşük gösterilebilir ama sürdürülebilir bir tarım ortadan kalkar. Bu, bir ülke için felakettir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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