Dün Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu 'Açıkça' programında önemli bir iddia gündeme getirildi. Programın konuklarından olan gazeteci Barış Pehlivan ve Aytunç Erkin CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'ın şantaja maruz kaldığını öne sürdü.
İddialara göre Karabat seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanıştı ve kadın, Karabat'ı evine davet etti. A.A., A.D.E., C.A. ve E.B.'den oluşan dört kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı. Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Karabat'tan 10 milyon TL istedi.
Şantaja boyun eğmeyen Karabat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Daha sonra Soylu'nun direktifiyle Kıbrıs'a kaçan şantaj çetesi yakalandı.
Çete üyeleri çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şantaj yaptıkları gerekçesiyle dün tutuklandı.
Gazeteci Aytunç Erkin ise, şantaja maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın bugün konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı - Son Dakika