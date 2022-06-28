CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı - Son Dakika
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CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı

28.06.2022 14:46

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski karısı tarafından yayınlandığı öne sürülen ses kayıtlarındaki ifadeleri siyaset gündeminde bomba etkisi yarattı. Bu duruma tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gerekli araştırmalar yapılmalı ve ilgililer cezalandırılmalı" dedi. Bu paylaşımı alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu öne sürülen bir hesap tarafından servis edilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. İki gün önce CHP'li Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı görüntülü bir telefon görüşmesi, "Özge" ismiyle açılan hesaptan paylaşıldı. Paylaşımda "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi" ifadesi kullanıldı.

DAHA SONRA TUBA TORUN'UN SES KAYDI YAYINLANDI

Aykut Erdoğdu ile Özge Erdoğdu arasında yaşanan konuşmanın yankıları sürerken bu kez farklı bir ses kaydı daha paylaşıldı. Yine Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan Tuba Torun'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Dün yapılan paylaşıma "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum. Olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu'yu aldın sırada vekillik var." notu düşüldü. Tuba Torun'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum. Birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim." dediği duyuluyor. Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki kişinin, "Tuba bir sakin ol hayır "dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği anlaşılıyor.

CHP'Lİ ERDOĞDU ÖZÜR DİLEDİ

Yaşananların ardından gündeme oturan Aykut Erdoğdu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak eşi Tuba Torun'dan özür dilemişti. Erdoğdu şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"

Özgür Özel'den AK Parti'ye Aykut Erdoğdu tepkisi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı

AK PARTİ'DEN TEPKİ: ARAŞTIRILMALI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomenile arasında geçen telefon konuşmasının paylaşılmasının ardından "Gerekli araştırmalar yapılmalı ve CHP Grubu bu ağır ithamdan kurtulmalı ya da ilgililer cezalandırılmalı" ifadelerini kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a yanıt verdi.

"BİZ NE SES KAYITLARI DUYDUK"

Turan'ın paylaşımını alıntılayan Özel, şunları söyledi: "Sn. Turan; biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı.... Ama biz gerekeni yaparız sizin gibi değiliz, merak buyurmayın!"

Özgür Özel'den AK Parti'ye Aykut Erdoğdu tepkisi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
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SON DAKİKA: CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı - Son Dakika
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