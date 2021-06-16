CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin ölümü ile sonuçlanan felakete ilişkin davada bugün karar çıktı. 162 kişinin yaralandığı olaydan sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmıştı.

ŞİRKET SAHİBİNE 20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Karar duruşması bugün Manisa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yeniden yargılamada şehit madenci yakınlarını yıkan karar çıktı. Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 20 yıl ceza verildi. Kararı duyan aileler isyan etti.

"MADENCİNİN KADERİ BU"

Mağdur madenci yakınlarının konuşmalarından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşları içerisinde adaletin peşinde olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Yine beklenen oldu. Bu salonda aileler için, çocuklar için, gözü yaşlı anne-babalar için ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Avukatların hepsi üstüne düşeni yaptılar. Gerçek gazeteciler üzerine düşeni yaptılar. Buraya kadar geldi bu dava. Soma'nın kaderi oldu. Madencinin kaderi bu ve yine beklenen oldu.

Evlatlarının alın teriyle bağlıydılar buradaki aileler. Ama birbirlerine günahlarıyla bağlı olanlar bugün mahkemede gereğini yaptı. Can Gürkan'ı içerde tutamazlar. Can Gürkan'ı dışarıya bırakanlar suç ortaklarıdır."