CHP'li Özgür Özel, Hayvan Hakları Yasası'nın çıkartılmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın, göreve geldiğinde ilk yüz günde yapacakları arasında yer alan Hayvan Hakları Yasası'nın 949 gündür çıkmadığını anımsatarak, "Gelin Hayvan Hakları Yasası'nı çıkaralım." çağrısında bulundu.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Siyasi bukalemun Mahir Ünal'ın, kibri dağları geçmiş Ömer Çelik'in toplumda söyledikleri sözün bir karşılığının olmadığını sahada, tarlada, fabrika önlerinde, esnafın yüzünde, gençlerin isyanında görüyoruz. O yüzden bağırmaya, hakarete devam etsinler." dedi.

Suçluların psikolojisindeki son çarenin, kendisinde gördüğü en önemli kusuru, karşısında varmış gibi göstermesi olduğunu belirten Özel, Çelik'in, "Kılıçdaroğlu'nun söylemi, Nazi söylemi" değini hatırlattı. Özel, "Nazi söyleminden bahsedeceksek, birileri Nazi ağzıyla konuşuyorsa o konuda vallahi elim güçlü, senin elinde ne var aç bakalım." ifadesini kullandı.

Özel, "Hitler'in kömür dağıtımı, bölünmüş yollarla övündüğünü, her Alman'ın üç çocuk yapacağını söylediğini" ifade ederek, Çelik'e, "Bir Nazi benzetmesi yapacaksan iki kere düşün, üç kez yutkun." diye seslendi.

Seçimde buzdolabı dağıtan valileri, seçime az gün kala, daha kışa varken kömür dağıtan kaymakamları ve bu dağıtım çizelgelerinin AK Parti teşkilatlarından onaylandığını gördüklerini savunan Özel, "Bu ülkede işe girmek için AK Parti'ye üye olmak gerekiyor mu gerekmiyor mu? AK Parti üyeliği avantaj mı değil mi?" sorularını yöneltti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini iade ettiklerini kaydeden Özel, "Fetullah Gülen'in dizinin dibine diz çökmüş. Şimdi Gülen ile uzaktan yakından irtibatı olmayan, Gülen'e karşı tarihsel husumetle mücadele içindeki partinin Genel Başkanı'na hadsizlik ediyor. Hadi oradan." diye konuştu.

İktidarın, göreve geldiğinde ilk yüz günde yapacakları arasında yer alan Hayvan Hakları Yasası'nın, 949 gündür çıkmadığına dikkati çeken Özel, "Gelin Hayvan Hakları Yasası'nı çıkaralım." çağrısında bulundu.

-"Anadolu'nun örfünde bu yok"

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dün, siyasi nezaketsizlikte kendine ait rekoru geliştirdiğini ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik silahlı-sopalı saldırının mizansen olduğunu söylediğini anımsattı.

"Mizansen" diyerek, MHP'yi buradan sıyırmaya çalışan bir anlayışın bulunduğunu ileri süren Özel, bunun yolunun, samimi bir "geçmiş olsun" telefonu, "kınıyoruz, tasvip etmiyoruz" demenin olduğunu belirtti. Özel, "Kamera kurdurdun, sonra kendini dövdürdün" demenin, Anadolu'nun örfünde yer almadığını ve hiçbir siyasetin örfünde de olmaması gerektiğini kaydetti.

Özel'e, Bahçeli'nin grup toplantısında, "Gülnaz Şırınga ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diyorum, bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum." şeklindeki esprili açıklaması da soruldu.

Gülnaz Şırınga meselesine inanmanın, böyle bir şeyin gerçek olduğu kanısına varmanın, biraz şakalaşmayı hak edecek bir durum olabileceğini belirten Özel, "Ama bundan daha komiği Sayın Bahçeli'nin çizdiği mizansen senaryosuna inanmaktır. Selçuk Özdağ'ın, evine kamera taktırıp, kendisini 5 kişiye silahlı, sopalı dövdürtüp, kafaya 30 dikiş attırmasını film senaryosu sanıp da sonra 'Gülnaz Şırınga'ya nasıl inanıyorsunuz' demek şaşırtıcı. Bahçeli'ye inanan, Gülnaz Şırınga'nın ikiz kardeşinin de Mehmet Enjektör olduğuna inanır. Özlem Gürses'in canı sağ olsun. Bahçeli varken Gürses'e kim bir şey diyecek." ifadesini kullandı.

"O posteri yanlış buluyorum"

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin, PKK'lıların ailelerinin adreslerinin çıktığının anımsatılması üzerine Özel, bu adreslerdeki evlere derhal gidilmesi gerektiğini söyledi.

Öcalan posteri görüntülerinin doğru olmadığını belirten Özel, 2015'te yapılan düzenlemeyle iktidarın bu meseleyi suç olmaktan çıkardığını hatırlattı. Özel, "Hangi AKP? 'PKK bayrağı taşımayı suç olmaktan biz çıkardık. Öcalan posteri açmak artık suç değil' diye övünen AKP mi muhatabımız? Bir ilçe binasında asılmasını tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız görüntüleri yapıp, 'ey buna CHP ne diyeceksin' diyen AKP mi? O posteri yanlış buluyorum ama AK Parti'liler doğru buluyor; suç olmasın diye kanunu değiştirmişler." diye konuştu.

-"An itibarıyla partiden bir kopuş, ayrılma yoktur"

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile görüşmesine ilişkin bir soruyu, şöyle yanıtladı:

"An itibarıyla partiden bir kopuş, ayrılma yoktur. Sayın Genel Başkan'ın kapısı, tüm milletvekillerimize ardına kadar açıktır. Arkadaşlarımıza da açıktı; o açık kapıdan geldiler, kapıyı çaldılar, girdiler, Sayın Genel Başkanımız ile görüştüler. Bundan sonra da bu kapanmadı, kapanmayacaktır.

Bir adaletsizlik veya eşitsizlikle karşı karşıyayız. AK Parti'nin ikinci genel başkanı, birinci başbakanı, birinci cumhurbaşkanı partiden kopmuştur. Partinin üçüncü başbakanı yoktur. AK Parti'de geçmişte olup, şimdi devam edenler ihtiras tramvayının içinde olanlardır. Liyakatle değil, sadakatle bir yere gelenlerdir. AK Parti'nin geçmişte bünyesine bulundurduğu görece liyakatli kadroların tamamı, yaşanan gelişmelerden sonra ya partiden kopmuşlardır ya konuştular diye atılmışlardır. O yüzden terazinin dengesini kurarken, birazcık 'AK Parti'deki kopuşlarda ne haber yaptık, ne kadar üstünde durduk, hangisini son dakika verdik... 'Bakan gitti, 22 saat haber yapmadınız. "

-"Yapılacak bir erken seçime dünden hazırız, bugünden razıyız"

Özel, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında yaptığı, "Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var." açıklamasını da değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, şunları kaydetti:

"2023'e kadar kapının önünde bekleyeceksin demek, 2023'te yapılacak seçimde o kapıdan gireceksin demek. Kapının önünde kim bekler; birazdan içeri girecek olan bekler. Niye bekliyoruz, seçim yapılmadığı için. Yapsa, içeri gireceğiz. Kapının içi ne; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek. Bilinçaltını okuyabiliyor musunuz? Erdoğan çok net söyledi; acelemiz yok 2023'e kadar biz içerideyiz, kapının önünde bekleyeceksiniz. Doğru 2023'te seçim yapıldıktan sonra millet seni kapının önüne koyacak, hesap vermek için bekleyeceksin. Yapılacak bir erken seçime dünden hazırız, bugünden razıyız; dünden razıyız, bugünden hazırız. Ama yapmazsan sabrımız var, bekleriz. Günü geldiğinde biz içeri gireriz çünkü vatandaş kapının önüne seni koyacak. Kapının önünde sen duracaksın, Millet İttifakı içeri girecek."

Özel, bir soru üzerine, "Türkiye'de fiyat istikrarsızlığının, gıdadaki fahiş fiyat artışlarının, ekonomik sıkıntının sorumlusunun Erdoğan" olduğunu iddia etti.