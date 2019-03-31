CHP'li Özgür Özel, Oyunu Kullandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oy verme işlemi sürecinde tek üzücü haberin Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldiğini, bu olayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu olayın tek üzücü hadise olarak kalmasını istiyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oy verme işlemi sürecinde tek üzücü haberin Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldiğini, bu olayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu olayın tek üzücü hadise olarak kalmasını istiyoruz." dedi.



Eşi Didem Özel ile Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokuluna gelen Özgür Özel, 1132 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, yoğun bir seçim dönemini geride bırakarak demokrasinin bayramı olan seçim gününe ulaştıklarını söyledi.



Millet İttifakı olarak olarak 40 il ve 250'ye yakın ilçede kampanya yürüttüklerine dikkati çeken Özel, "Kendi memleketimizde de koşar adım, son derece sıkışık bir programla kendi adaylarımıza destek vermeye çalıştık. Bu seçimde ilk kez yerelde ittifak yapmayı deneyimledik. Bu sandıklardan en iyi sonuçların çıkmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Özel, oy verme işlemi sırasında şu ana kadar ülke genelinden sadece Malatya'dan üzüntü veren haber aldıklarını vurgulayarak, "Tek üzücü haberi Malatya'nın Pütürge ilçesinden aldık. Yakından takip ediyoruz ve başsağlığı diliyoruz. Bu olayın tek üzücü hadise olarak kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Biz sustuk artık halk konuşuyor"



Sandıktan çıkan her sonuca saygı duyacaklarının altını çizen Özel, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar hep biz konuştuk. Dün akşam 18.00 itibarıyla biz sustuk, artık halk konuşuyor. Halkın tercihlerinin en adilane bir şekilde sandığa yansıması lazım. Çıkacak olan sonuç, hepimiz için demokrasinin gereği ve başımızın tacı olması lazım. Herkesin böyle bakması lazım. Gücümüzü sandıklardan, halktan ve milletten alıyoruz. O kime görev verdiyse saygı duyulacak, 5 yıl boyunca hizmet edecekler. Biz de onlara yasama organı olarak yardımcısı olacağız."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Dahil 43 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de

CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir

Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi

Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir