Son Dakika Haberleri: CHP'li Özgür Özel: "Türkiye'de Beka Sorunu Yoktur"

CHP'li Özgür Özel: "Türkiye'de Beka Sorunu Yoktur"

59 dakika önce

CH Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muş'un Malazgirt ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.

CHP'li Özgür Özel:
CH Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muş'un Malazgirt ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında beraberindeki CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur, CHP Muş Belediye Başkan Adayı Tansu Saraç, Muş belde belediye başkanları ile Malazgirt ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin seçim bürosunu ziyaret ettikten sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında halka seslendi. Özel, CHP'nin, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşlik için sevgi dilini kullanarak, herkesi bağrına bastığını söyledi. Çanakkale Savaşı'nda Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni herkesin bir olup düşmana karşı mücadele verdiğini ifade eden Özel, "Bu ülkenin beka sorununu hep beraber hallettiler. Türkiye'de beka sorunu yoktur. Olduğunda evvel Allah hep birlikte ona karşı çıkarız. Gazi Mustafa Kemal ile bu toprakları birlikte kurtaran dedelerimiz, Çanakkale'de yan yana yatıyor. Çanakkale'de kefensiz, koyun koyuna yatan dedelerin torunları birbirine düşman olmayacak" dedi.

Türkiye'nin Malazgirt'le gurur duyduğunu ifade eden Özel, "Malazgirt'i seviyoruz, Malazgirt'le gurur duyuyoruz ve Malazgirtlileri çok seviyoruz. Malazgirt ilçemize bir kez daha geleceğim. Bu sefer yanımda CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da olacak. Gelip Malazgirt Belediyesinde Kenan Başkanımızın çayını ve kahvesini içeceğiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:11 Kaynak: İHA

Muş, Cumhuriyet Halk Partisi, Malazgirt, Özgür Özel, Güncel
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