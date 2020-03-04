CHP'li Özkoç'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Özkoç'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması - Son Dakika

CHP'li Özkoç'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

6 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP'li Özkoç'a, 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılığın olağan internet taramasında, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunduğu belirtilerek, "Paylaşımın video eklentisinde adı geçen milletvekilinin TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:47 Kaynak: DHA
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