CHP'li Özkoç'a tepki gösteren AK Partili Tek: "Zillet ittifakının palyaçosu" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Özkoç'a tepki gösteren AK Partili Tek: 'Zillet ittifakının palyaçosu' - Son Dakika

CHP'li Özkoç'a tepki gösteren AK Partili Tek: "Zillet ittifakının palyaçosu"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Milletvekili Engin Özkoç' a tepki gösteren AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Zillet ittifakının palyaçosu bu kirli dilin ve edepsiz kelimelerin sahibi bilsin ki bunun hesabını hukuk önünde verecektir"dedi.

CHP'li Özkoç'a tepki gösteren AK Partili Tek:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Milletvekili Engin Özkoç' a tepki gösteren AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Zillet ittifakının palyaçosu bu kirli dilin ve edepsiz kelimelerin sahibi bilsin ki bunun hesabını hukuk önünde verecektir"dedi.


AK Parti Tunceli İl Başkanlığı ilçe kongrelerine Pülümür İlçesinden başladı.Kongrede Cağnur Kılıçoğlu tek liste ile tekrardan partisinin ilçe başkanlığına aday oldu. Kongreye katılan İl Başkanı Fatih Tek açıklamada bulundu, .


Pülümür'de kutlu davalarının kök tutup nefes aldığını belirten AK Partili Tek,"Ülke dışındaki zillet zihniyetine karşı kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ederken bu zillet ittifakının ülkemizde zili olanlarda atıp tutuyor. Bu zavallı kuklalar siyaset yaptığını zannediyor. Ama bunların siyaset değil kuklalık yaptığını dünya biliyor, 83 milyon hep birlikte bu zillet fikrin palyaçosunu izliyoruz"ifadelerini kullandı.


CHP Milletvekili Engin Özkoç' a tepki gösteren Tek,"Tunceli'de yapılan güvenlik kulelerinden rahatsızlığını dile getiren sınırdışı harekata işgal diyen zavallı muhalefet ve saz arkadaşlarına halkımız gereken cevabı verecektir. Zillet düşünceden fikir alan zillet ittifakına şirin gözükme yarışına giren CHP'nin vekili Engin Özkoç ise kirli bireysel diliyle milyonların kalbinde taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan sevgisini yaralayabileceğini zannediyor ise yanılıyor çünkü buna yetişemeyeceğini cümle alem biliyor. Zillet ittifakının palyaçosu bu kirli dilin ve edepsiz kelimelerin sahibi bilsin ki bunun hesabını hukuk önünde verecektir. Buradan CHP Genel Merkez Disiplin Kuruluna sesleniyoruz. Siyasi ahlak kurallarını bilmeyen bu vekile bir sözleri bir yaptırımları olacak mı yoksa bu ahlaksızlığa göz mü yumacaklar. Şayet biz buradan sesleniyoruz. Buyur Tunceli'ye gel Cumhuriyet ile yaşıt 87 yaşındaki Hatice Teyzemizin reis sevgisini gör, görde utan tabi yüz varsa. Biz sana uçak biletini de alalım, konaklamanı da karşılayalım gel de pazar günü başlayan siyaset akademimizde sana siyasi ahlakın kurallarını öğretelim"diyerek sözlerini tamamladı. - TUNCELİ

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Tunceli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'te yaşanan gerginlik sokaklara yansıdı! AK Parti'li ve CHP'li gruplar karşı karşıya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için hakaret içerikli ifadeler sarf eden Engin Özkoç'a yanıt verdi Son dakika: Aralarında Özkoç'un da bulunduğu 28 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu Tramvay'da bir yolcu, kanıyla "Bu devlet sahipsiz deyil CHP, Atam uyan" yazdı

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 20:08:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Özkoç'a tepki gösteren AK Partili Tek: "Zillet ittifakının palyaçosu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]