CHP'li Özkoç: Dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Meclis'teki tartışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili, "Ben dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım" dedi.

CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti'li Özlem Zengin ile Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmaya yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar dönüşü uçakta kendisine yöneltilen soru üzerine konuyu tekrar gündeme getirdiğini söyleyerek, "Şahsımla ilgili, 'şizofren, dokunulmazlığı olmasa böyle şeyleri söyleyemez, aslında hapsetmek lazım, tımarhaneye göndermek lazım' gibi sözler söyledi. Bunlar bir cumhurbaşkanına yakışmayan sözlerdir" dedi.

'YOKSULLUĞU, HAKSIZLIĞI UNUTTURMAK İÇİN YAPIYOR'

Özkoç, konunun Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'li Özlem Zengin ile arasında geçtiğini belirterek, şöyle konuştu: