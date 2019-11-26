CHP'li Özkoç: Dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile Meclis'teki tartışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili, "Ben dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım" dedi.

CHP'li Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti'li Özlem Zengin ile Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmaya yönelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar dönüşü uçakta kendisine yöneltilen soru üzerine konuyu tekrar gündeme getirdiğini söyleyerek, "Şahsımla ilgili, 'şizofren, dokunulmazlığı olmasa böyle şeyleri söyleyemez, aslında hapsetmek lazım, tımarhaneye göndermek lazım' gibi sözler söyledi. Bunlar bir cumhurbaşkanına yakışmayan sözlerdir" dedi.

'YOKSULLUĞU, HAKSIZLIĞI UNUTTURMAK İÇİN YAPIYOR'

Özkoç, konunun Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'li Özlem Zengin ile arasında geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Başörtüsü ile ilgili bir kelime ağzımdan çıkmıyor; ama AK Parti Genel Başkanının amacı; Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, saran mesajları veren söylemlerinin önünü kesebilmek. Yoksulluğu, haksızlığı unutturmak için yapıyor. İnsanları tımarhaneye, hapishaneye göndermekle tehdit ediyor. Karar vermeli, beni nereye gönderecek? Diyor ki; 'kendisinin dokunulmazlığı olmasaydı bunları konuşmazdı'. Ben dokunulmazlığımla ilgili bir şeyin altına saklanmıyorum. Tüm yurttaşlarımızı kucaklıyorum; ama sen istismar ediyorsun. Ben benim dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Eğer dokunulmazlık söz konusu ise, sen de ben de kaldıralım ve yasalar karşısında eşit şekilde yargılanalım."