CHP'li Özkoç: Evden çıkmayacakların yaşam güvencesini karşılamalıyız - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısının yapıldığını anımsatarak, "Evden çıkmayın' diyorsanız, evden çıkmayacakların yaşam güvencesini hem sağlık hem de ekonomik açıdan karşılamalıyız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Özkoç, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrısının yapıldığını anımsattı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için bu önlemin alındığını belirten Özkoç, "Diğerleri? Memurlar evde kalır işe gitmezlerse, işçiler, fabrikaya gidip de çalışmazlarsa iş akitleri feshedilecek mi edilmeyecek mi? Ücretleri ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Bunu bilmeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığına çağrım şudur; Bilim Kurulundan sokağa çıkma yasağı istediği yönünde önemli bir duyumumuz var. Gerçekten bu böyle mi? Bilim Kurulu'nun böyle bir uyarısı olmuş mudur? Bu konuyu şeffaflık ilkesi içinde muhakkak açıklamanız gerekiyor" dedi.

'YETKİ İKTİDARDA'

Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun bölgesel olarak ilçelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Açıklanan vakalar Türkiye 'deki gerçek vaka sayısını bildirmiyor. Test sayısı çoğaldıkça vaka sayısı çoğalıyor ve ölümler artıyor. Türkiye'nin birinci gündemi bu hastalığa yakalanmamak için en sert önlemleri almaktır. Sokağa çıkma yasağını verme yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda değil. İllerde yetki valilerde. Ama Türkiye'de ilgili yetki iktidardadır. İktidar, bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyada yaşananları göz önüne alarak bunu bir an önce gerçekleştirmelidir. Türkiye için bunu telafi edebilmek mümkündür. Salgın önlemez boyuta gelirse, Türkiye bilinmezliğe sürüklenirse o zaman ülkemiz için düşündürücü bir dönem başlar. Söylediğiniz sözlerin karşılığı olması lazım. 'Evden çıkmayın.' diyorsanız, evden çıkmayacakların yaşam güvencesini, hem sağlık hem de ekonomik açıdan karşılamalıyız."

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ

İnfaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine Özkoç, infaz ile ilgili görüşme trafiğinin devam ettiğini kaydetti. Kendilerine gelen taslağın herkesin dahilinde olduğunu, birileri tarafından sızdırıldığını öne süren Özkoç, şöyle konuştu:

"Hangi suçlara af getirilmesi istendiği, mevcut burada. Bize gelen grup başkanvekilleri, bakan yardımcıları, bakanlıkta çalışanlar, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında bu görüşmeleri yapıyorlarsa bunu bilemeyiz. AK Parti Genel Başkanı, 'bu nereden çıktı' diye soruyorsa, bunu kendi partisinin kişilerine soruyordur diye düşünüyorum. Çünkü biz, önümüze gelenleri konuşuyoruz. Bu konuda Erdoğan'ın kırmızı çizgileri, bizim kırmızı çizgimiz noktasına geldiyse bu bizim açımızdan sevindirici olur."