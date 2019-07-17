Son Dakika Haberleri: CHP'li Özkoç: Gerçekleri söyledim
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CHP'li Özkoç: Gerçekleri söyledim

4 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Gerçekleri söyledim. Gerçeklerin ortaya çıkarılması ne zamandan beri sabotaj olarak görülüyor" dedi.

CHP'li Özkoç: Gerçekleri söyledim, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Gerçekleri söyledim. Gerçeklerin ortaya çıkarılması ne zamandan beri sabotaj olarak görülüyor" dedi.
CHP'li Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, 15 Temmuz darbe girişimimin 3'üncü yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin eleştirilere cevap verdi. Özkoç, "15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında Meclis'te bir konuşma yaptım. Gerçekleri söyledim. Bugüne kadar merak edilen soruları yanıtladım, çözüm önerilerini anlattım. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beni Cumhurbaşkanı'na 'siyasi sabotaj' yapmakla suçladı, bir de FETÖ'cü oldum. Yakında ne olurum bilmem. Gerçeklerin ortaya çıkarılması ne zamandan beri sabotaj olarak görülüyor?" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parlamentonun güçsüzleştiğini savunan Özkoç, "Parlamentoyu öyle bir hale getirdiniz ki, darbe girişiminde bombalanan parlamento, daha darbenin raporunu dahi yazamadı. Bu nedenle Meclis'i yeniden güçlü hale getirilmeli, milletin meclisi yapmalıyız" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
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