CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma - Son Dakika
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CHP'li Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

CHP'li Özkoç hakkında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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