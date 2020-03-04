CHP'li Özkoç hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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CHP'li Özkoç hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlattı.

CHP'li Özkoç hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM'de yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Özkoç'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve TBMM'deki konuşma içeriğinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği ve hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:55 Kaynak: İHA
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