CHP'li Özkoç: İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (2) - Son Dakika

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CHP'li Özkoç: İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (2)
7 saat önce
ADAYLIĞI DÜŞEN PARTİLİ KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİKongrede mevcut Başkan Adil Aktay ve Alptekin Eser yarışacaktı ancak Eser'in listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düştü.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
ADAYLIĞI DÜŞEN PARTİLİ KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ
Kongrede mevcut Başkan Adil Aktay ve Alptekin Eser yarışacaktı ancak Eser'in listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düştü. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşandı. Bir grup partili İl Başkanı Adil Aktay, Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekillerinin olduğu bölgeye doğru yöneldi. Adaylığı düşen Eser ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un başkanlığını yaptığı divana itirazda bulundu. İtirazları sonuçsuz kalan Eser, kürsüyü işgal ederek yaşananları protesto etti.
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