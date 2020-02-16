CHP'li Özkoç İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (3) - Son Dakika

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CHP'li Özkoç İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (3)
6 saat önce
ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN PARTİLİ, 3 SAAT SONRA KÜRSÜDEN İNDİMersin'de düzenlenen CHP İl Kongresi'nde, listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düşürülen ve bir grup partili ile yaklaşık 3 saat kürsüyü işgal eden Alptekin Eser, oy kullanma işleminin bitmesinin...
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:19 Kaynak: DHA
ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN PARTİLİ, 3 SAAT SONRA KÜRSÜDEN İNDİMersin'de düzenlenen CHP İl Kongresi'nde, listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düşürülen ve bir grup partili ile yaklaşık 3 saat kürsüyü işgal eden Alptekin Eser, oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sahneden indi. Partililerle tek tek tokalaşan Eser, yaşananlara tepki gösterdi. Alptekin Eser'in adaylığının düşürülmesinin ardından tek liste ile seçime giden mevcut başkan Adil Aktay, 459 geçerli oyun 428'ini alarak, yeniden başkanlığa seçildi.
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