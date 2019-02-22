Son Dakika Haberleri: CHP'li Özkoç: "Kıbrıs Sorunu Ortadayken Doğalgaz Araması Yapılması Doğru Değil"

CHP'li Özkoç: "Kıbrıs Sorunu Ortadayken Doğalgaz Araması Yapılması Doğru Değil"

1 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir.” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Akdeniz’de doğal gaz aramasına ilişkin bir […]The post CHP’li Özkoç: “Kıbrıs sorunu ortadayken doğalgaz araması yapılması doğru değil” appeared first on Enerji Enstitüsü.

CHP'li Özkoç:
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Akdeniz'de doğal gaz aramasına ilişkin bir soru önergesi verdiğini anımsattı. Önergenin, buradaki aramaların şeffaf şekilde ve nasıl olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesine yönelik olduğunu dile getiren Özkoç, arkasında ya da önünde başka bir niyetin bulunmadığını belirtti.

Türkiye'nin, Kıbrıs sorunu çözülmeden ortak alanları olan, menfaatlerini ilgilendiren bölgelerde doğal gaz araması yapılmamasını istediğini anlatan Özkoç, "Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir" dedi.

Yunanistan ve Rum Kesimi'nin, "hayır biz Fransa, İtalya, ABD, Katar ile arama ile yapacağız." dediğini ifade eden Özkoç, Türkiye'nin de çok haklı nedenlerden dolayı "siz bizim bu ortak çıkarlarımızla ilgili sorunlar halledilmeden böyle bir şey yaparsanız biz de doğal gaz ararız" karşılığını verdiğini vurguladı.

The post CHP'li Özkoç: "Kıbrıs sorunu ortadayken doğalgaz araması yapılması doğru değil" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:30 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı Avcılar'da Ücretlerini Alamayan Temizlik İşçileri İş Bırakınca Sokaklarda Çöp Yığınları Oluştu

Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:06:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Özkoç: "Kıbrıs Sorunu Ortadayken Doğalgaz Araması Yapılması Doğru Değil"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]