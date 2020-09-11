CHP'li Özkoç: "Macron haddini bilmelidir" - Son Dakika

CHP'li Özkoç: "Macron haddini bilmelidir"

"Hiçbir ülkenin Devlet Başkanı, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz, iç siyasetimize müdahale etmeye kalkamaz"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Hiçbir ülkenin Devlet Başkanı, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz, iç siyasetimize müdahale etmeye kalkamaz" dedi.

Özkoç, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Özkoç, Didim Belediye Başkanının saldırı altında olduğunu iddia ederek, Didim Belediye Başkanının tutuklandığına ilişkin haberler yapıldığını söyledi. Özkoç, "Derhal Didim Belediye Başkanını arıyoruz. Tutuklandın mı diyoruz. 'Hayır' diyor. Gelişme var mı sor, diyoruz. Sorup dönüyor 'Hayır böyle bir gelişme kesinlikle yok' diyor. Şimdi soruyoruz, basında bu haberi yapanlarla ilgili, bu yandaşlarla ilgili, bu yüzü kızarmazlarla ilgili,bu aymazlarla ilgili, bu nasıl körü körüne yapılan bir haberciliktir. Nasıl bir yalan haberi, internet haber sayfalarında gerçekmiş gibi yayımlayarak, milyonlarca kişinin okumasını sağlayıp ondan sonra kaldırdık diye bunun arkasına sığınıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine tepki gösteren Özkoç, "Hiçbir ülkenin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz, iç siyasetimize müdahale etmeye kalkamaz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün yaptığı açıklama, Türkiye açısından kesinlikle kabul edilemez. Biz bu açıklamaları, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul etmiyor, kınıyoruz. Macron, haddini bilmelidir. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda yaşadığımız sorunu, iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağa sahibiz" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunun diplomatik yolla çözülmesi gerektiğini söyleyen Özkoç, "Türkiye, Akdeniz bölgesinde büyükelçisi bulunmayan Kahire'de ve Tel Aviv'de daha fazla vakit kaybetmeden büyükelçi atamalı, zayıf bıraktığı diplomatik kanalları güçlendirmelidir. Yunanistan, Lozan'da akde bağladığımız çerçevede adaların silahsızlandırılmasını sağlamalı, anlaşma hükümlerine uymalıdır. Fransa, enerji alanındaki çıkarlarını korumak derdiyle, iç siyaset hesaplarıyla hareket ediyor; vazgeçmeli, masada gölge yaratmamalıdır. Akdeniz'deki süreç, açıktır ki Türkiye'nin haklı davasıdır, dünyaya derdimizi daha iyi anlatmamız gerekir" şeklinde konuştu.