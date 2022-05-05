CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: "Cahil Yönetici Felakettir" - Son Dakika
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CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: "Cahil Yönetici Felakettir"

05.05.2022 18:14
CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: "Cahil Yönetici Felakettir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, mülteci tartışmaları ile ilgili “Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak?” açıklamasına tepki gösterdi. Özkoç, “Anlattığı göç sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, mülteci tartışmaları ile ilgili "Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak?" açıklamasına tepki gösterdi. Özkoç, "Anlattığı göç sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün TGRT Haber'de mülteci tartışmaları ile ilgili "Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya" sözlerine tepki gösterdi.

Özkoç, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Süleyman Soylu: 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden. Nereden geldik? Kim nereden geldi bu coğrafyaya? Taa Moğol steplerinden geldik. İstila olacakmış; kim neyi istila yapacak ya…'

Anlattığı göç sonrası Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. Cahil yönetici felakettir!"

YORUMLAR
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İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) CHP'li Sarıbal: 'Çiftçinin Banka Borcu 185 Milyar Liraya Çıktı' CHP'li Sarıbal: 'Çiftçinin Banka Borcu 185 Milyar Liraya Çıktı'

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Engin Özkoç, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: 'Cahil Yönetici Felakettir' - Son Dakika


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