CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: "İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık... - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: "İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık...

23.04.2022 18:04

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu'nda, "Milletvekillerinin burada, Meclis’te, bu egemenlik bayramını kutlarken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin, İstanbul’da ayrı bir program yaparak, millet iradesine saygısızlık yapmaması gerekirdi. Bunu şiddetle kınıyorum” tepkisini gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Özel Oturumu'nda, "Milletvekillerinin burada, Meclis'te, bu egemenlik bayramını kutlarken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin, İstanbul'da ayrı bir program yaparak, millet iradesine saygısızlık yapmaması gerekirdi. Bunu şiddetle kınıyorum" tepkisini gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM ve Anıtkabir'de düzenlenen törenlere katılmamasına, TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel Oturumu'nda tepki gösterdi.

Söz alan Özkoç, "Cumhurbaşkanı'nın ilk önce milletvekillerinin önünde Anıtkabir'de bizim önümüzde durması gerekirdi. Bugün, bu Meclis iradesi burada tecelli ederken ve bugünü kutlarken Cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş bırakılmaması gerekirdi. Milletvekillerinin burada, Meclis'te, bu egemenlik bayramını kutlarken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin, İstanbul'da ayrı bir program yaparak, millet iradesine saygısızlık yapmaması gerekirdi. Bunu şiddetle kınıyorum" dedi.

AKP sıralarından, "Asıl saygısız sensin" tepkisi yükseldi.AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu bayramda fitne diye ifade edilebilecek yaklaşımda bulunmak doğru değil diye düşünüyorum. Hepinizin yıllardan beri takip ettiği yasama, yürütme ve yargı ayrımına da en güzel örneğin verildiği 23 Nisan'da, Meclis Başkanlığı'nın öncülüğünde Anıtkabir'e gidildiği, diğer törenlerde Sayın Cumhurbaşkanı öncülüğünde gidildiği hepimizin bildiği bir hakikat. Her 23 Nisan'da Meclis Başkanımızın başkanlığında Anıtkabir'e giderler. Bugünün ruhuna yakışmayan bir tarz. Bize saygınız yok buna alıştık. Ama yanınızda Sayın Genel Başkanınız var, ona da mı saygınız yok? Önce kendi Genel Başkanınıza saygı duyun. Sonra tüm millete saygı duyun" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "Cumhurbaşkanı programı TBMM programına göre tanzim edilse bu saygı krizi yaşanmamış olacaktı" dedi.

Turan tekrar söz alarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eğer burada olmaması bir eleştiri konusuysa Meral Hanım da yok şu an. Bu tartışma anlamsız. Herkesin programı olur" dedi.

Dervişoğlu ise "Ben Sayın Cumhurbaşkanı burada yok diye eleştirmiyorum, Anıtkabir'e gelmedi diye de eleştirmiyorum. Ama hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hatibi TBMM'de özel gündemle toplanırken millete hitap ediyor olduğu saatte Cumhurbaşkanı'nın kürsüye çıkmasını bir Türk vatandaşı olarak iletişim hatası olarak görüyorum, tanzim edenlerin de düzeltmesini istiyorum" dedi.

CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık...
CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık...
CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık...
CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık...

YORUMLAR
500
TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı İstanbul'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Nisan, İstanbul, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: 'İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık... - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:47 AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:20:56. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın 23 Nisan Resmi Törenlerine Katılmamasına Tepki: "İstanbul'da Ayrı Bir Program Yaparak, Millet İradesine Saygısızlık... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement