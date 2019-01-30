Son Dakika Haberleri: CHP'li Özkoç'tan Hdp ile İttifak İddialarına Yanıt

CHP'li Özkoç'tan Hdp ile İttifak İddialarına Yanıt

2 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'nin HDP ile ittifak yaptığı iddialarına ilişkin, "CHP'nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak. Biz başka partilerin aldığı kararlar üzerinden değerlendirilemeyiz" dedi.

CHP'li Özkoç'tan Hdp ile İttifak İddialarına Yanıt, System.String[]
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'nin HDP ile ittifak yaptığı iddialarına ilişkin, "CHP'nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak. Biz başka partilerin aldığı kararlar üzerinden değerlendirilemeyiz" dedi. TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplandıran CHP Grup Başkanvekili Özkoç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasına ilişkin soruya, "İstifasını daha sonra geriye çekti. Duygusal bir tepkinin sonucunda olduğu düşünülüyor. Memnuniyet duyanlar olacak, olmayanlar olacak. Yüzde yüz memnuniyet mümkün değil. Bazen duygusal tepkiler olacak, yerini mantıklı tepkiler alacak. Çünkü kimseye baskı yapmıyoruz, emretmiyoruz, 'bu olacak' demiyoruz. MYK'da, PM'de, örgütlerimizde tartışıyoruz. Bu diğer partilerde olmayan ama CHP'nin tarihinden beri var olan işlem şeklidir" cevabını verdi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifasına yönelik soru üzerine Özkoç, "Millet kendisine doğru anlatıldığında doğru tepkiler verdi. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğruları söylediğinin kanıtıdır. Artık korktu milletin tepkisinden, kazanamayacağından korktu. Kazanamayacağı zaten İstanbul'da dalga dalga yayılıyor, adayımız müthiş çalışmayla bütün insanlarımızı kucaklıyor" ifadelerini kullandı. CHP'nin HDP ile ittifak yapıp yapmadığına ilişkin soruya ise Özkoç, "CHP'nin tek ittifakı var, İYİ Parti ile yapılan ittifak. Biz başka partilerin aldığı kararlar üzerinden değerlendirilemeyiz. Şer ittifakından bahsetmek mümkün; Cumhur İttifakı. Kendi kirli geçmişlerine, birbirleriyle ilgili söylediklerine baksınlar. Biz dün ne söylediysek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. CHP, bütün partilerin oyuna talip" yanıtını verdi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

İstanbul, İYİ Parti, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor CHP'de kriz yaratan isim! Kılıçdaroğlu hukuksuzluğa oyan verecek mi?

Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:25:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Özkoç'tan Hdp ile İttifak İddialarına Yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]