CHP'li Özkoç'tan Tank Palet Fabrikası İçin Soru Önergesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Tank Palet Fabrikası'nı sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Tank Palet Fabrikası'nı sordu.



Özkoç, Bakan Albayrak tarafından cevaplanması talebiyle yazılı soru önergesi verdi.



Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki Tank Palet Fabrikası'nın 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındığını anımsatan Özkoç, özelleştirme uygulamasının, işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirileceğini ve işletme hakkı süresinin 25 yıl olacağını belirtti.



Cumhurbaşkanlığı kararında özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanacağının bildirildiğini ifade eden Özkoç, Albayrak'a şu soruları yöneltti:



"- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 19 Mart 2019'da yaptığı konuşmada, hangi dayanakla 'Arifiye'deki ana bakım fabrikasını, 25 yıllığına Katar-Türk iş birliği olan BMC'ye devrettik.' ifadesini kullanmıştır. Tank Palet Fabrikası, BMC'ye devredilmiş midir?



Devredildiyse ihale hangi tarihte yapılmıştır? Fabrikamıza ne kadar bedel biçilmiştir? İşletme hakkı devri hangi şartlarda gerçekleşmiştir? İşletme hakkı sözleşmesinde yer alan hususlar nelerdir? İşletme hakkı sözleşmesi, ihale dokümanı ve teklif sahiplerinin ön yeterlilik kriterleri için Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüş alınmış mıdır?



Devir işlemi gerçekleşmediyse; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrikanın BMC'ye devredildiği açıklaması, yasal olarak suç değil midir? İhaleye fesat karıştırma suçu oluşmamış mıdır?



Mevcut koşullarda sağlıklı, şeffaf, adil bir ihale yapmak mümkün müdür?



Özelleştirme kararının iptali yönünde bir çalışma bulunmakta mıdır?"



CHP'li Özkoç, öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına da söz konusu özelleştirme uygulaması konusunda bilgi edinme başvurusunda bulundu.

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