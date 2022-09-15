CHP'Lİ ÖZTRAK: 6'LI MASADAKİ PARTİLERİN EKONOMİ EKİPLERİ, TÜRKİYE'NİN RÜYA TAKIMI GİBİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "2 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi, kendi ekonomik programını il il gezerek anlatıyor. Öyle büyük, gösterişli, şov mahiyetinde toplantılar yapmıyoruz. Yetmez, şunu söyleyeyim; 6'lı masadaki partilerin ekonomi ekipleri, bence bu ülkenin rüya takımı gibi. Hepsi birbirinden değerli" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, Tekirdağ'da bir otelde iş insanları ve sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi konuşan Öztrak, CHP ile muhalefetin ekonomi programı olmadığına yönelik ifadelerin kullanıldığını belirterek, "Peki, bizim ekonomide ne söylediğimiz belli değilse; nasıl bizim genel başkanımız bir ülkede dediği en fazla yapılan, projeleri en fazla hayata geçen genel başkan oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na geçtik. Bu ülkeyi yöneten metal yorgunu bir hükümet var; proje üretemiyor, söylüyoruz yarım yamalak bir şeyler yapıyor. Bizim projemiz, programımız yoksa bunlar nasıl oluyor? Nasıl ortaya çıkıyor? 43 tane ili ziyaret ettik, 43 ilde bu stratejimizi anlatıyoruz. 2 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi, kendi ekonomik programını il il gezerek anlatıyor. Öyle büyük, gösterişli, şov mahiyetinde toplantılar yapmıyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde, gerçekten çok tecrübeli bir ekibiz. Yetmez, şunu söyleyeyim; 6'lı masadaki partilerin ekonomi ekipleri, bence bu ülkenin rüya takımı gibi. Hepsi birbirinden değerli" dedi.

'STRATEJİ VE PLANLAMA TEŞKİLATINI MUTLAKA KURMAMIZ GEREKİYOR'

Öztrak, bugün iş insanı, sanayici, esnaf, çiftçi, işçinin her şeyi en az devlet kadar bildiğini belirterek, "Dolayısıyla devletin artık 'Her şeyi ben bilirim dememesi' lazım. Toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelip stratejileri, planları buna göre oluşturmaları lazım. Bu çerçevede de strateji ve planlama teşkilatını mutlaka kurmamız gerekiyor. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme desteklenmeli. Yenilikçi, dijital altyapı ve altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyor. Yeşil mutabakata uyum sağlamamız gerekiyor. Bugün en önemli problemlerimizden biri, enerjinin pahalılığı. Dolayısıyla herkesin değişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir, çağdaş enerji altyapısını kendi ürettiğimiz enerjiyle birlikte kurmamız lazım. Gıda güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Planlı tarımı desteklememiz gerekiyor" diye konuştu.

'6'LI MASA OLARAK EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ ÇALIŞTIRACAĞIZ'

Ayçiçeği taban fiyatını parti olarak 16 TL istediklerini söyleyen Öztrak, "Ama öyle anlaşılıyor ki; 16 lira artık piyasa fiyatının çok üstünde. Dolayısıyla en azından 12, 13 lira bir fiyat verilmesi lazım. Onun üstüne de 3 lira devletin prim vermesi lazım ki; ayçiçeği üreticisi rahat bir nefes alsın. Önümüzdeki sene ekim yapabilsin. Ama planlama olmayınca, bunların hiçbiri olmuyor. Sağlıkta, enerjide, buraya aslında bir de savunma sanayinde eklememiz lazım. Kendi kendimize yeterli olmak için kamucu politikalar izleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. En son uygulaması 'Çip Yasası' dediğimiz bir yasa. '285 doları, Amerika'da çip üretebilmek için harcayacağım' diyor. Amerika bunu yapıyorsa, herhalde bizim de ülkemizde bazı alanlarda, kendi kendimize yeterli olabilmemiz için, bu tür politikaları geliştirmemiz mutlaka gerekiyor diye düşünüyoruz. 6'lı masa olarak ekonomik ve sosyal konseyi çalıştıracağız diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusal vergi konseyini kurmamız gerekir diye düşünüyoruz. Aksi takdirde vergi politikalarında sizlerin katkısını sağlamamız mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERE SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ'

Öztrak, iktidara gelmeleri halinde düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesini kaldıracaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Maliye ve para politikalarının sürdürülebilirliği önemli. Maliye politikası; ülkeyi bozdurmayacak, para politikası da ülkede enflasyona azdırmayacak şekilde uygulanır ve çabaları da ülkenin bir anlamda faaliyetleri olan taahhüdünü gösteren çabaları da güçlendireceğiz. Mesela bütçe açıklarını şu kadarı geçmeyecek diye taahhüt edeceğiz. Bu, bir çabadır. Peki, bu yeni stratejiyle enflasyonu ve cari açığı nasıl düşüreceğiz? Bir kere hemen hukuk devleti ve parlamenter sistemin inşasıyla ilgili düzenlemelere başlayacağız. Makro ekonomik politikalarımızı sürdürülebilir olacak. Bunun yanında bir de Avrupa Birliği ile müzakere sürecini, üyelik müzakere sürecini başlatacağız. 6'lı masa olarak uzlaşmaya vardığımız birtakım yasalar var. Bu yasal düzenlemelerden mesela 15 tanesini kısa sürede hayata geçirme taahhüdü vereceğiz. ve milletimiz görecek ki; bunları çok kısa süre içinde hızla hayata geçiriyoruz. Hemen bu güveni sağlayacağız. Tabii bu arada almamız gereken birçok gelir var. Sıkıntılar büyük. Örneğin; esnafın borcunu yeniden yapılandırılması, faizlerin silinmesi. Çiftçinin borcunu yeniden yapılandırılması, faizlerin silinmesi, yatırım malları üzerindeki özel tüketim vergilerinin kaldırılması. Organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi, bunlara çok daha ucuz hatta sıfır maliyetle, sanayiciye arsa teminini sağlayacak birtakım düzenlemelerin yapılması. Aslında bunlar var ama genelini anlatıyorum. Bunların hepsini bu süreçte yapacağız." (DHA)