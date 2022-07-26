CHP'li Öztrak: ABD Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajını kınıyoruz - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: ABD Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajını kınıyoruz

26.07.2022 10:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için ABD Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajı yayımlamasını kabul etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için ABD Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajı yayımlamasını kabul etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz. Müttefiklerimizden bu konuda daha özenli olmalarını bekliyoruz" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümüne değinen Öztrak, " Cumhuriyet'imize giden yolda, bir diğer önemli dönüm noktası ise 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'dır. Lozan Antlaşması, siyasi bağımsızlığımızla beraber, adli ve iktisadi bağımsızlığımızı da tüm dünyaya kabul ettiren çok önemli bir zaferdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir. Lozan Antlaşması'nı anlamak ve çocuklarımıza anlatmak bugün en önemli görevlerden biri haline gelmiştir. Genel Başkanımız, cumartesi günü Lozan'ı anmak üzere, Bursa'da Rumeli ve Balkanlardan gelen soydaşlarımızla, mübadiller ve onların çocuklarıyla, torunlarıyla bir araya geldi. Bu görkemli buluşmada da TBMM açılır açılmaz, Lozan sulhunun, resmi bayram olarak kabul edilmesine dair bir kanun teklifinin verilmesi talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONUN DA EKONOMİK KRİZİN DE NESEBİ SAHİHTİR'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan Öztrak, "Milletin sabır taşı çoktan çatladı. Milletin sabır taşını çatlatanlar, şimdilerde enflasyonu da krizi de kabul etmeye başladılar ama bu sefer de enflasyonun sorumluluğunu üstlenmeyip sebebi oldukları krizi öksüz, yetim bırakmaya kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha bu hafta sonu Kayseri'de 'Enflasyonun sorumlusu, küresel dalgalanma' dedi. 'Bölgesel gerilimler' dedi. 'İçimizdeki tamahkarlar' dedi ama kendi sorumluluğundan hiç bahsetmedi. Oysa daha birkaç yıl önce, meydanlarda, 'Ekonominin sorumlusu benim, ben' diye bağıran kimdi? Hiç kimse kusura bakmasın. Yaşadığımız enflasyonun da ekonomik krizin de nesebi sahihtir" diye konuştu.

'CHP GENEL BAŞKANI'NIN PROJELERİNE SARILIYORLAR'

Öztrak, sorunların sebebi olanların, sorunların çözümü olamayacağını bildirerek, "Çözüm üretemiyorlar. Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninden şikayet edip yanlış politikalarıyla ülkeyi bu üçgene hapsediyorlar. Milletin derdine derman olacak takatleri kalmayınca da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Genel Başkanının projelerine sarılıyorlar. Sayın Genel Başkanımız, daha iktidara gelmeden vaatlerini hayata geçiren bir Genel Başkan olarak, dünya siyaset tarihine geçti bile. 'Emekliye 2 ikramiye' dedi. Önce, 'Olmaz, kaynak yok' dediler, sonra tıpış tıpış yaptılar. '3600 ek gösterge' dedi. Önce direndiler, sonra yarım yamalak yaptılar. Genel Başkanımız gençlere, 'KYK borçlarının faizini ödemeyin, biz gelince bu faizleri sileceğiz' dedi. Beylerin paçaları tutuştu. Apar topar yaptılar" dedi.

'MÜTTEFİKLERİMİZDEN DAHA ÖZENLİ OLMALARINI BEKLİYORUZ'

ABD'nin, bir terörist için yayımladığı taziye mesajıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Ülkemizde teröre bulaşmış bir terörist için ABD Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajı yayımlamasını kabul etmemiz mümkün değildir, kınıyoruz. Müttefiklerimizden bu konuda daha özenli olmalarını bekliyoruz" diye cevap verdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: ABD Merkez Komutanlığı'nın taziye mesajını kınıyoruz - Son Dakika

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