Üye Girişi
CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği

16.08.2021 17:48
CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz peş peşe gelen doğal afetlerle sarsılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz peş peşe gelen doğal afetlerle sarsılıyor. Yaraları sarmak, kucaklaşmak, acıları beraberce hafifletmek, millet olmamızın bir gereğidir" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, Gene Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, yüz yüze eğitimin başlamasına 15 gün kaldığını hatırlatarak, "Uzaktan eğitim arapsaçına döndü. İmkanı olmayan ailelerin çocukları eğitime ulaşamadı, imkanı olan ailelerin çocukları da uzaktan eğitimden bir şey anlamadı. Okulların daha fazla kapalı kalmasına, artık bu ülkenin tahammülü yok. Okullar açılmadan önce sınıf başına öğrenci sayısını azaltmak için ne tür tedbirler alındı? Ağustos ayının ilk yarısında ortalama günlük vaka sayısı 23 bin 441 oldu. Bu dönemde günde ortalama 122 vatandaşımız salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Döndük dolaştık, günlük vaka ve vefat sayılarında da mayıs ayı seviyelerine geldik. Dünyada salgına en çok kurban veren 19'uncu ülkeyiz. Günlük vaka sayısında hala 12'nci sıradayız. Salgın yeniden kontrolden çıkıyor. Maske, mesafe, hijyen çok önemli; ama yaz aylarında bunları tamamen unuttuk. Çare aşı. Bu konuda da başarılı olduğumuzu söylemek çok zor. Toplumsal bağışıklık için toplumun en az yüzde 70'inin 2 doz aşılanması gerekiyor. Bizde tam doz aşı olanların oranı halen yüzde 40 civarında. Aşı konusundaki başarısızlığın arkasında yanlış yönetim var" dedi.

'MİLLETÇE YAS İÇİNDEYİZ'Yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunduklarını kaydeden Öztrak, "Ülkemiz peş peşe gelen doğal afetlerle sarsılıyor. Yaz başında Marmara'da müsilaj felaketini yaşadık. Yazın ortasında güney orman yangınlarıyla kavruldu. Yaz sonuna yaklaşırken ülkemizin kuzeyi korkunç sel felaketlerinde boğuldu. Bartın, Kastamonu, Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta şahit olduğumuz yıkım çok büyük. Can kayıplarımız artıyor ve hala kendinden haber alınamayan onlarca yurttaşımız var. Başta 11 büyükşehir belediyemiz ve diğer tüm ilçe belediyelerimiz felaket bölgesindeki yaraları sarmak için canla başla çalışıyorlar. Belediyelerimiz sel afetini yaşayan illerimize 479 personel, 193 iş makinesi ve 108 hizmet aracı olmak üzere toplam 301 araçla destek veriyor. Bunun yanında bölgede içme suyuna duyulan bütün ihtiyacı gidermek amacıyla belediyelerimiz 40 TIR dolusu içme suyu ve 15 bin gıda kolisi ile afetzede vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyor. Yaraları sarmak, kucaklaşmak, acıları beraberce hafifletmek, millet olmamızın bir gereğidir. Milletçe büyük bir üzüntü ve yas içindeyiz. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. 'DOĞAYA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN BEDELİ AĞIR OLUYOR'

CHP'li Öztrak, ülkenin potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Yeter ki bilimle akılla istişareyle liyakatli kadrolarla yönetilsin. Yaşadığımız son felaketler gösterdi ki doğaya karşı işlenen suçların bedeli çok ağır oluyor. Giden canı da geri getirmek mümkün değil ama en azından kalanların acılarını gidermek için genel başkanımızın koordinasyonunda belediyelerimiz ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. İklim değişikliği artık bir risk değil kapımızdaki en ciddi tehditlerden biri. Bu nedenle doğa ile uyum içinde yaşamayı amaçlayan politikaları hızla geliştirmek zorundayız" dedi.


CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği

Cumhuriyet Halk Partisi, COVIRAN Bereket, Faik Öztrak, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği - Son Dakika


Son Dakika

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı 17:54 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu 17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu 17:31 Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar 16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez 16:00 Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti 15:42 İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu 15:36 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu

Son Dakika Haberleri
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
17:19 Kabil'den İstanbul'a hareket eden THY uçağı İstanbul'a indi
17:03 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:58 Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı transferi için kolları sıvadı
16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı         
17:33
Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu         
17:26
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu         
15:50
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak         
14:12
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 18:08:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Öztrak: Acıları beraber hafifletmek millet olmamızın gereği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement