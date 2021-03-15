ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir - Son Dakika

ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir

15.03.2021 16:35

CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektirCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Andımızın her kelimesi ve Atatürk sevgisi, bu milletin yüreğinden ve ruhundan silinmeyecektir.

CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Andımızın her kelimesi ve Atatürk sevgisi, bu milletin yüreğinden ve ruhundan silinmeyecektir. Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, 15 Mart tarihi itibarıyla Suriye'deki iç savaşın, 10'uncu yılını tamamladığını bildirdi. Öztrak, "Bu savaşta yüzbinlerce insan yaşamını yitirdi. Yaklaşık 13 milyon Suriyeli yerinden, yurdundan oldu. 7 milyon Suriyeli, Suriye toprakları içinde yer değiştirdi. 6 milyon Suriyeli ise ülkesini terk etti. Yarıdan fazlası da ülkemize yerleşti. Bugün 3 milyon 659 bin Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınında, milletimize 5 maskeyi bedava dağıtamadılar. Pandemiyle mücadele etmek için millete IBAN numarası yollayıp, bağış istediler. Türkiye, bu 10 yılda, Suriye'nin ardından en büyük bedeli ödeyen ülke oldu. Ülkemizin askeri, ekonomik, siyasi, sosyal yükleri olağanüstü arttı. Bazı illerimizin nüfus yapısı köklü şekilde değişti" dedi.

'AŞILAMADA CİDDİ ZAFİYET VAR'

Öztrak, Covid-19 salgını sürecinde iktidarın politikalarına eleştirilerini dile getirerek, "Hem salgın yönetiminde hem de aşılamada ciddi zafiyetler var. Günlük vaka sayıları 15 bini aştı. Bunun üzerine test sayıları hemen azaltılmaya başlandı. Vaka test oranı yüzde 10'nun üzerinde. Günde 200 bin test yapılsa günlük vaka sayısı 20 bini aşacak. Aşılamada da işler çok parlak değil. Ortada aşı yok. Türkiye, birinci ve ikinci dozlar da dahil, günde ortalama 182 bin aşı yapabiliyor. Toplumsal bağışıklık kazanmamız için, en az 50 milyon yurttaşımıza aşı yapmamız lazım. Yani toplam 100 milyon doz aşı. Aşılamada bu hızla gidersek, 549 güne ihtiyaç var. Yani 1,5 yıl. Bu sadece 2021'i değil, 2022'yi de kaybetmemiz anlamına geliyor. Hele hele nüfusun büyük çoğunluğunu aşılayamadan, aşılanmış grupları tekrar aşılamak gerekirse, durum çok daha vahim olacak. Türkiye, 100 milyon doz aşıyı hemen bulup, günlük aşı yapma sayılarını da 500-600 binlere çıkarmak zorunda" diye konuştu.

'ANDIMIZ OKULLARIMIZA GERİ DÖNECEKTİR'

Öztrak, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' ile ilgili kararına ilişkin de "Danıştay aldığı iki ayrı kararla, hem okullarda okutulan Andımızı, hem de devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırdı. Andımızın ve devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının kaldırılmasını isteyen kim? 'Atatürk' demek, Türkiye demektir. 'Atatürk' demek, bağımsızlık demektir. 'Atatürk' demek, milli şeref, haysiyet ve onur demektir. Beyhude çabalarla Atatürk'ü bu milletin yüreğinden de, zihninden de söküp, atamazsınız. Artık bunu anlayın. Bu milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Şunu herkes bilsin; Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz. Kimseyi ayrıştırmaz. Andımız ülke bütünlüğü içinde, vatan sevgisini, cumhuriyet ideallerini barındırır. Saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirir. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini simgeler. Andımızın her kelimesi ve Atatürk sevgisi, bu milletin yüreğinden ve ruhundan silinmeyecektir. Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir" dedi

ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir
ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir
ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir
ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir
ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Faik Öztrak, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir - Son Dakika


Son Dakika

93. Oscar adayları listesi belli oldu Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak
Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek         
17:08
Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek         
16:43
Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu         
16:33
4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri 4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri "Babacığım kendine dikkat et, seni seviyorum" olmuş         
16:20
Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü         
16:08
Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim         
15:57
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi         
15:02
Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi         
15:00
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 17:14:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA CHP'li Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei