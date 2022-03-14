CHP'li Öztrak Asgari ücret zammı, 2 ayda açlık sınırının altına düştü - Son Dakika
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CHP'li Öztrak Asgari ücret zammı, 2 ayda açlık sınırının altına düştü

14.03.2022 17:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, daha ilk 2 ayda açlık sınırının altına düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, daha ilk 2 ayda açlık sınırının altına düştü. Her zaman söylüyoruz; mühim olan, cebinizde kaç para olduğundan çok o parayla ne alabildiğinizdir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Öztrak, koronavirüs salgınında milletin sadece canıyla değil cebiyle cüzdanıyla da sınandığını belirtti. Öztrak, "Başta düşük gelirliler ve esnaf olmak üzere toplumun tüm kesimleri büyük bedeller ödedi. Başka hükümetler bu zorlu dönemde kesenin ağzını açtılar. Vatandaşlarına doğrudan gelir desteği verdiler. Bizdeki hükümet ise vatandaşa destek yerine borç verdi. Bizdeki hükümet kendi vatandaşına IBAN numarası atıp, para isteyen hükümet olarak tarihe geçti. Millete beş maskeyi bedava veremediler. Pandemide hükümetlerin verdiği doğrudan gelir desteklerinin, milli gelirleri içindeki paylarına bakıldığında, 185 ülke arasında Türkiye 105'inci. Yani vatandaşa destekte ilk 100'e bile giremedik" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ REFAH DÜZEYİNİ YÜKSELTECEĞİZ'

CHP'li Öztrak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Hükümetten beklenen, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tecrübeli doktorlara, sağlık çalışanlarına, bu ülkede insanca yaşayacakları ve çalışacakları imkan ve hakları sağlamasıdır. Böylece milletimiz de hak ettiği en kaliteli sağlık hizmetini, ihtiyacı olduğu anda ve sıra beklemeden alabilecektir. Hekimler, elde kalmayınca yalvar yakar ithal ettiğiniz ayçiçeği yağı değildir. İktidarımızda sağlıkçılara sözümüzdür. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için caydırıcı düzenlemeleri hemen yapacağız. Doktor ve hemşire dövmeyi milli spor zannedenlere göz açtırmayacağız. Beklenen sağlık personeli atamalarını derhal yapacağız. Kamuda sağlık alanındaki istihdamı, çoklu ve parçalanmış bu yapıdan kurtaracağız. Her bir sağlık mesleği üyesini devlet memuru olarak istihdam edeceğiz. Sağlık çalışanlarının refah düzeyini yükselteceğiz. Hak ettikleri temel ücretleri almalarını sağlayacağız. Çalışma saatlerini, Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uygun olarak insani hale getireceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin şu anda dünyada en yüksek enflasyona sahip 8'inci ülke olduğunu kaydeden Öztrak, "Yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, daha ilk 2 ayda açlık sınırının altına düştü. Her zaman söylüyoruz; mühim olan, cebinizde kaç para olduğundan çok o parayla ne alabildiğinizdir. Şu anda en büyük banknotumuz 200 lira. 200 liralık banknot, Ocak 2009'da tedavüle çıktı. İlk çıktığında bu 200 lirayla 40 litre ayçiçeği yağı alınıyordu şimdi 6 litre bile alınamıyor ama asıl kötüsü, benzinde ve mazotta. İlk çıktığında bu 200 lirayla 1,5 depo benzin, 2 depoya yakın mazot alıyorduk. Bugün aynı 200 lirayla 10 litre bile yakıt alınmıyor. Arabaya 200 liralık yakıt koyuyorsunuz, deponun ışığı zor sönüyor. İşe 2 kez gidip gelince akaryakıt ışığı yine yanıyor" dedi.

CHP'li Öztrak Asgari ücret zammı, 2 ayda açlık sınırının altına düştü
CHP'li Öztrak Asgari ücret zammı, 2 ayda açlık sınırının altına düştü
CHP'li Öztrak Asgari ücret zammı, 2 ayda açlık sınırının altına düştü

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Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Faik Öztrak, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak Asgari ücret zammı, 2 ayda açlık sınırının altına düştü - Son Dakika


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