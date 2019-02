CHP'li Öztrak: Bizim Kimseden Gizlimiz Saklımız Yok

CHP'li Öztrak: Bizim kimseden gizlimiz saklımız yokCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Biz birileriyle işbirliği yapıyorsak çıkıyoruz bunu söylüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Biz birileriyle işbirliği yapıyorsak çıkıyoruz bunu söylüyoruz" dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Hayat pahalılığının milleti ezmeye devam ettiğini ifade eden Öztrak, "Yangın yerine dönen pazarda fileler uzun bir süre daha dolmayacak gözüküyor. 2018 yılını yüzde 20,3'le kapatan enflasyon rakamı, Ocak ayında yine tırmanmaya başladı. Böylece geçtiğimiz yılın son 2 ayı içerisinde alınan önlemler nedeniyle gerilemeye başlayan enflasyonun tekrardan çıkmaya başladığını görüyoruz. Pansuman ve aspirinle bu yangını geçiremezsiniz. 12 aylık mutfak enflasyonu yüzde 32'ye ulaşmış durumda. Son bir ayda ıspanağın fiyatı yüzde 66, sivri biberin fiyatı yüzde 63 artmış. Vatandaşın gerçek enflasyonu gerçeğin çok çok üzerinde" dedi.



'PAZARDA HERKES ŞİKAYETÇİ'



Pazarda herkesin bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade eden Öztrak, "Pazarda alan da satan da şikayetçi. İkisi de memnun değil. Ne çiftçiçiler ne pazarcı esnaf ne de halk bu garip ticaretten memnun değil. 17 yıllık iktidar ne doğru düzgün hal yasası ne de AVM yasası çıkarttılar. Senelerdir bu bereketsiz ticaret, sıcak para altında gizlenmiş duruyordu. Ne zaman sıcak para ortadan kalktı, enflasyon azdı ve bu garip ticaret ortaya çıkmaya başladı. Bunun tek suçlusu ülkeyi sıcak paracılara teslim eden ve üreticiden tüketiciye giden aracılara ses etmeyen Erdoğan yönetimidir. Milletimiz de iktidardan çözüm bekliyor. Ama ne yapacağını bilmiyorlar. Yetki beylerde, sorumluluk millette. 17 yıldır tarladan vatandaşa uzanan zincirdeki sıkıntıları çözememelerini nasıl ifade edecekler?" diye konuştu.



'ZAMLAR GELİYOR AMA SEÇİMDEN SONRA'



Öztrak, 24 Haziran'dan sonra tek adam parti devleti rejimine geçildiğine vurgu yaparak şöyle dedi: "Bu tarihten sonra yaşananlar, milletimize zam ve zulümden başka bir şey getirmeyeceğini her gün biraz daha anlatıyor. Avrasya Tüneli'nde seçimden sonra yapacakları zammı seçimden önce açıklamalarına 'sehven zam' dediler. Sehven zam da öyle böyle değil, yüzde 38'e yakın. Zamlar geliyor; ama seçimden sonra. Bu iktidarın IMF ile söz kestiğini sürekli diyorduk. 'Cami avlusunda farklı, Londra'da farklı konuşmayın. Elin oğluna ne anlatıyorsanız milletimize de onu anlatın' diyorduk. Bir açıklama yapılarak, 'ne kredi açısından ne de teknik açıdan IMF ile yolumuz kesişir, bu algı operasyonu' denmiş. Seçimi kaybedeceklerini anlayınca maliye ve para politikalarını tekrardan vitese taktılar. Esas tehlikeli ruh hali millet pahalılık altında inim inim inlerken ter ter tepinmektir. Aslında suçlarının telaşı ile bu kadar bağırıp çağırıyorlar" diye konuştu.



'Ekonomik krizin her geçen gün biraz daha derinleştiğini söyleyen Öztrak," Milletimiz 31 Mart'ta gereken ayarı verip onları da bir güzel dengeleyecektir' dedi. Öztrak, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na sözlerini de tepki gösterdi.



'BİZ BİRİLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORSAK BUNU SÖYLÜYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "HDP ile işbirliği yapıyorlar ve 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp darbeye karşı koyanlar, AK Parti ve MHP'nin seçmenleriydi" sözleri hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanı'nın üslübu bu. 15 Temmuz akşamı tüm millet sokağa çıktı. Bizim grup başkanvekillerimiz ve milletvekillerimiz Meclis'e ilk gidenlerden oldular. Orada kurşunların, bombaların altında toplantılar yaptılar. O gün kendilerine çıkıp teşekkür edenler bugün kalkıp bu lafı söylüyorlarsa bu millete yazıktır, günahtır, ayıptır. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Biz birileriyle işbirliği yapıyorsak çıkıyoruz bunu söylüyoruz. Nitekim genel başkanımız ve İYİ Parti genel başkanı böyle bir işbirliği yapmakta olduklarını kamuoyuna açıkladılar. Yine aynı şekilde diğer görüştüğümüz partiler varsa bunlarla ilgili olarak da 2 taraf açıklamaları yapıyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da biz her yerde aday gösterdik. Bunları söyleyerek bugünden daha AK Parti'nin genel başkanı seçimi kaybettiğini ve bu çerçevede çaresizliğini ortaya koyuyor."



