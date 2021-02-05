CHP'li Öztrak: Bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüz - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüz

05.02.2021 16:31
CHP'li Öztrak: Bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüz

CHP'li Öztrak: Bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüzCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP bu ülkede tüm siyasi partilerle görüşen tek partidir.

CHP'li Öztrak: Bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP bu ülkede tüm siyasi partilerle görüşen tek partidir. Dolayısıyla bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüz" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, siyasi partiler arasında ziyaret trafiğinin hızlandığını söyleyerek, "Dün biz Saadet Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün de Halkların Demokratik Partisi yöneticileri, genel merkezimize ziyaret gerçekleştirdi. Diğer partilerin de birbirleriyle görüşmeleri sürüyor. Bugünkü ziyarette, ülkemizin içinde bulunduğu buhranı, işsizliği, açlığı ve milletin boşalan tenceresini görüştük. Burada bir hususun altını da çizmek istiyorum. CHP, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün sigortasıdır. Bu çerçevede tüm partilerle görüşebilen parti CHP'dir. Bu, demokrasimizin geleceği için büyük bir imkandır" dedi.

'BOĞAZİÇİLİLERİN TALEPLERİ SON DERECE MEŞRU'Öztrak, Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin göz bebeği olduğunu, her öğrencinin hayalini süsleyen bilim yuvası olduğunu belirtti. Öztrak, "Türkiye'nin her yerinden öğrenci, bu okula iyi bir eğitim almak için geliyor. Boğaziçili öğrencilerimiz, bu ülkenin bilimine, teknolojisine, üretimine katkı vermek istiyor. Boğaziçi'ne öğrenciler atamayla gelmiyor. Alın teriyle, büyük çabalarla giriyor. İşte bu nedenle akla, bilime, hukuka değil, gelen talimata göre hareket eden kayyum istemiyorlar. Boğaziçi Üniversitesinde öğretim görevlileri, öğrenciler, çalışanlar işte bu kötü gidişe 'yeter artık' diyorlar.  Üniversitelerini, geleceklerini kurtarmaya uğraşıyorlar. Boğaziçililerin bu talepleri meşru mu? Son derece meşru; bu meşru taleplerini de barışçıl bir şekilde, demokratik haklarını kullanarak dile getiriyorlar" diye konuştu.

Öztrak, bir gazetecinin " AK Parti'nin görüşme talebi olursa görüşür müsünüz?" sorusuna, "CHP bu ülkede tüm siyasi partilerle görüşen tek partidir. Dolayısıyla bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüz. Ama neyi, hangi konuyu nasıl görüşeceğimiz konusunda tabii ki belli  şeylerimiz olur" şeklinde cevap verdi.

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: Bizimle kim görüşmek isterse biz görüşürüz - Son Dakika

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