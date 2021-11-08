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ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık - Son Dakika

ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık

08.11.2021 16:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili, "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili, "Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı bitiminde CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, partilerine zam dolayısıyla şikayet telefonlarının geldiğini belirtti. Öztrak, "Millet kiralardaki artıştan illallah etmiş. Rakamlar da ortada. Son bir yılda ev kiraları; İstanbul'da yüzde 73, Antalya'da yüzde 71, Adana'da yüzde 65, Ankara'da yüzde 50, İzmir'de yüzde 49 artmış. Ama TÜİK'e göre, kiralardaki artış sadece yüzde 12,6. Yani TÜİK'in kira artışları, makyajlı enflasyonundan bile düşük. O zaman bu millet, neden yana yakıla kiralardan şikayet ediyor. 2021 çiftçimiz için çok sıkıntılı geçti. Ancak görünen o ki 2022, bu yıldan da zorlu geçecek. Çiftçi girdi maliyetleriyle artık baş edemiyor. Gübrenin yanına yaklaşılmıyor. Tohum, mazot almış başını gitmiş. Sarı saman olmuş, sarı altın. Geçen yıl bu zaman tonu bin 500 lira olan saman, şimdi 2 bin 200 lira" dedi.

'ÜLKEYE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GETİRECEĞİZ'

Öztrak, CHP iktidarında, gençlerin gerçeğinin işsizlik değil, istihdam ve üretim olacağını vurgulayarak, "Yatırımcıların önünü açarak, katma değeri yüksek üretimi özendirerek, gençlerimize gelir sıkıntısı yaşamayacakları iş alanları oluşturacağız. Kamuya alımlarda ise mülakatı, sadece gerekli mevkiler için istisnai ve adil şekilde uygulayacağız. Kamuya alımlarda 'dayısı varsa işe yerleştir' usulü sona erecek. Liyakat esas olacak. Cumhuriyet, bu ülkede çalışkan bir çobanın Cumhurbaşkanı olmasının önünü açtı. İşte biz bu ülkeye yeniden hukuku, adaleti ve fırsat eşitliğini getireceğiz" diye konuştu.

'KONUYLA İLGİLİ SÜREÇ İYİ PARTİ'DE YÜRÜMEKTEDİR'

Öztrak, "İYİ Parti'nin, Lütfü Türkkan kararını nasıl değerlendiriyorsunuz; tepkiler üzerine grup başkanvekilliğinden istifa etti. Sizce bu adım yeterli mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Önce şunu söyleyeyim bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş, kalkıyor Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde sayın genel başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan'ın grubunda nasıl gösterdiği, seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti'de yürümektedir. Kendilerinin takdiri ile de gerekenler yapılmaktadır" dedi.

'CUMHURİYET SAVCILARI SORUŞTURMA AÇMIŞ MIDIR?'

Öztrak, "Burada şu soruyu sormak istiyorum; provokasyonla ilgili cumhuriyet savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan'a karşı yapılmış olsa ne olurdu? Şimdi dört koldan 'istifa' diye bağırıyorlar. İnsan merak ediyor; Erdoğan terörist başına 'sayın', şehitlerimize 'kelle', şehit babasına, 'karakteri bozuk' derken; kendisini eleştiren şehit anasını 4 yıl hapis istemiyle yargılatırken, çiftçimize 'ananı da al git' derken neden bu duyarlılığı görmedik? diye konuştu.

ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık
ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık
ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık
ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık
ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık
ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık

Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Türkkan, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA-CHP'li Öztrak Bu işte ağır bir provokasyon olduğu açık - Son Dakika
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