Son Dakika Haberleri: Chp'li öztrak bu komplo chp ve onun genel başkanına dönüktür
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Chp'li öztrak bu komplo chp ve onun genel başkanına dönüktür

6 saat önce

CHP'li Öztrak: Bu komplo CHP ve onun genel başkanına dönüktürCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu komplo CHP ve onun genel başkanına dönüktür.

CHP'li Öztrak: Bu komplo CHP ve onun genel başkanına dönüktür

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu komplo CHP ve onun genel başkanına dönüktür. Bunda en ufak bir tereddüdümüz yok" dedi.

CHP Ekonomi Masası Üyesi ve Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztrak ve Lale Karabıyık, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nu ziyaret etti. Burada konuşan Öztrak, "Pansuman tipi vergi toplama, tüm krizlerin faturasını götürüyor toplumun en kırılgan kesimlerinin sırtına yıkıyor. Tutuyorsunuz büyük işletmelerin bankalara olan borçlarını erteliyorsunuz, bütçeden müteahhitlere yapılan ödemelere yapılan ödemeleri hızlandırıyorsunuz; ama bu vergileri almak suretiyle de bütün yükü vatandaşın sırtına yıkıyorsunuz. Odaların etkin çalışması ve bunun desteklenmesi halinde bu aynı zamanda vatandaşın sırtına yüklenen vergi yükünün de azaltılması konusunda önemli bir rol oynayacaktır" dedi.

'NİYET ÜZÜM YEMEK DEĞİL BAĞCIYI DÖVMEK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelerdeki yönetim sorununa dikkat çekerek yaptığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Belediye başkanlarımızın yapmış oldukları projelerin finansmanını bulmaları konusunda çaba göstermeleri lazım ki zaten onlarda bu çabayı gösteriyorlar; ama bu çabaların Ankara'dan kösteklenmemesi lazım. Daha önce bu belediyelerin yönetimi konusunda ciddi bir borç yükü altına girdikleri anlaşılıyor. Bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Ama burada bu borcun döndürülebilmesi için iç borçla ilgili getirilen limitlerin biraz gevşetilmesi lazım. Fakat benim görebildiğim kadarıyla niyet bu değil. Niyet üzüm yemek değil bağcıyı dövmek" diye konuştu.

'BU KOMPLO, CHP'YE DÖNÜKTÜR'

Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiası ve tartışmalarıyla ilgili "Benim açımdan konu kapanmıştır" açıklamasıyla ilgili de "Bu komplo CHP ve onun genel başkanına dönüktür. Bunda en ufak bir tereddüdümüz yok. Bunu da 2 gün önce söyledik ve dedik ki 'biz artık vatandaşımızın gerçek gündemine dönüyoruz'. Vatandaşımızın gerçek gündemi de işsizliktir, yoksulluktur, artan vergi yüküdür, ekonomideki durgunluktur" dedi.

Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'ne gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Öztrak, "Sayın İnce partimizin bir üyesidir. Bu parti kendisini cumhurbaşkanı adayı yapmıştır. Dolayısıyla Sayın İnce'nin CHP'ye gelmesi olağandır. Olağan olmayan gelmemesidir" diye konuştu.

Chp'li öztrak bu komplo chp ve onun genel başkanına dönüktür

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:44 Kaynak: DHA
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