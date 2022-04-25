CHP'li Öztrak: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir

25.04.2022 18:27
CHP'li Öztrak: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir

CHP'li Öztrak: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidirCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 1915 olaylarına ilişkin, "Bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir.

CHP'li Öztrak: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 1915 olaylarına ilişkin, "Bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Siyasetçiler tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa buradan husumetten başka bir şey çıkmaz. Zaman husumetleri büyütme zamanı değil, ortak geleceği inşa zamanıdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak da toplantı esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda yoksulluğu bıraktık artık açlığı konuşuyoruz. Çocuklarımız yetersiz beslenme nedeniyle gelişme sorunları yaşıyor. Bugün ülkemizde her 4 çocuktan birinin kilosu çok düşük. Her 5 kız çocuğundan 4'ü, her 4 erkek çocuktan 3'ü kansızlıkla karşı karşıya. Ülkemizde çocuklarda görülen kansızlık, Avrupa'nın 4 katı. Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz. Allah aşkına kurduğunuz kasaba üniversitelerinde, işsizliği geciktirmekten başka ne yaptınız ? Ailelerimiz evlatlarını binbir emekle okutuyor; yemiyor yediriyor, giymiyor giydiriyor ama evladı üniversiteden mezun olup iş bulamıyor" dedi.Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifiyle ilgili de, "Partimizin görüşü bellidir. Bizim duruşumuz şudur; bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Siyasetçiler tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa buradan husumetten başka bir şey çıkmaz. Zaman husumetleri büyütme zamanı değil, ortak geleceği inşa zamanıdır" diye konuştu.

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CHP'li Öztrak: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir CHP'li Öztrak: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'mum' göndermesinde bulundu Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'mum' göndermesinde bulundu CHP Sözcüsü Öztrak: 'Herkes müsterih olsun; 6 Parti'nin bir araya geldiği masa, Türkiye'nin ortak geleceğini yazmaya başlamıştır' CHP Sözcüsü Öztrak: 'Herkes müsterih olsun; 6 Parti'nin bir araya geldiği masa, Türkiye'nin ortak geleceğini yazmaya başlamıştır'

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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