CHP'li Öztrak: Bu Tehdidinizle Hukuk Önünde Hesaplaşacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Biz böyle tehditlere alışığız. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, 73 yıllık çok partili demokratik yaşamda 20 genel seçim, 14 yerel seçim gördüklerini belirterek, "Hiçbir seçimde iktidarın baş aktörü olduğu, bu kadar rezil, bu kadar seviyesiz, bu kadar pespaye bir kampanya süreci yaşamadık. Demokrasinin imkan ve araçlarıyla iktidara gelenler, demokrasimizi açıktan tehdit ediyorlar. Bugün adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Bu alçakça sözler Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın meydanlarda idam naraları attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu tehdidin senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır" diye konuştu.



'TEHDİTLERİNİZDEN KORKMUYORUZ'



Tehditlerden korkmadıklarını belirten Öztrak şöyle konuştu:



"Akit TV'nin ipini elinde tutana sesleniyoruz; Tehditlerinizden korkmuyoruz. Biz köklerinde Kuvay-i Milliye olan Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz böyle tehditlere alışığız. Bizim ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de milletimizin istiklal mücadelesine, dönemin saray iktidarının boynuna astığı idam fermanı ile başlamıştı. Bizler boynunda idam fermanıyla vatan ve millet mücadelesi vermeyi gayet iyi biliriz. Atalarımız, dedelerimiz, milletimiz bu rezil fermanı tanımamış hakkın ve haklının yanında durmuştur. Bugün bizler o şerefli dedelerin torunları olarak milletimizin geleceği kararmasın, aşı, işi küçülmesin, demokrasimize yapılan saldırılar son bulsun diye saray iktidarı ve onun iş birlikçilerine karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi nezaket içinde hukuk kurallarına ve demokratik teamüllere saygı çerçevesinde yapıyoruz."



'AVUKATLARIMIZ YARIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR'



Türkiye'nin tüm medyasının cebren ele geçirildiğini ve yargısının zapt edildiğini ifade eden Öztrak, "Geleceğinden korkan, bürokrasisi ve kurumları sindirilmiş olabilir ama biz milletimizin sağ duyusuna inanıyoruz, milletimizin sandıkta geleceğine sahip çıkacağına inanıyoruz. Bir kez daha idam tehdidinde bulunanlara açıkça sesleniyorum; sizlerden korkmuyoruz. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacaklar" diye konuştu.



- Ankara

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