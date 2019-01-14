CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1)
1 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, MYK
gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu. Öztrak, "Trump
dün akşam sosyal medyadan ' Türkiye
, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi.
Görüntü dökümü
-Öztrak'ın açıklması
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:26 Kaynak: DHA
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