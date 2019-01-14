Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1)

CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1)

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu.

CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1), System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu.  Öztrak, "Trump dün akşam sosyal medyadan ' Türkiye, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi. 

Görüntü dökümü

-Öztrak'ın açıklması

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kullanıcı: dhaabone

şifre: dha

Kaan ULU/ ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:26 Kaynak: DHA

Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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