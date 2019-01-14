CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1)

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu. Öztrak, "Trump dün akşam sosyal medyadan 'Türkiye, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi.

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