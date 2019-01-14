Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1)

CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1)

38 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu.

CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1), System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu. Öztrak, "Trump dün akşam sosyal medyadan 'Türkiye, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

Merkez Yürütme Kurulu, Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Tehdit İçeren Paylaşımına Bir Tepki de CHP'li Öztrak'tan Geldi: Bu Tehditler Bize Sökmez CHP'li Başkan Zafer Atabey, Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'nun Kendisini Darp Ettiğini Söyledi

"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:46:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Öztrak: Bu Tehditler Bize Sökmez (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]