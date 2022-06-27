CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak

27.06.2022 20:35
CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Önümüz Kurban Bayramı. Besi yeminin fiyatı, son bir yılda yüzde 128 artmış.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Önümüz Kurban Bayramı. Besi yeminin fiyatı, son bir yılda yüzde 128 artmış. Kurbanlık fiyatları da haliyle uçmuş gitmiş. Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak. Ekmek alamayan insanlar, kurbanı nasıl alacak?" diye konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sırada basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, "Ekonomide riskler her gün artıyor. Yönetime güven bitti. Ekonominin dayanma gücü, dışarıdan gelen şoklara karşı her gün azalıyor. Pahalılık milletimizi ezip geçiyor. Büyük bir cehalet, büyük bir akılsızlık, büyük bir beceriksizlik, ülkede yaşanan buhranı ağırlaştırıyor. Ekonomide her gün, bilimden ve akıldan azade, keyfi kararlar alınıyor. Halkımıza, iş insanlarımıza haksız işler yükleniyor. Oysa ekonomi keyfiliği kaldırmaz. Kural ister. Güven ister. Öngörülebilirlik ister. İstikrar ister" dedi.

'KURBANLIK FİYATLARI UÇMUŞ GİTMİŞ'Öztrak, her gün ekmeğe zam haberlerinin geldiğini belirterek şöyle dedi: " Malatya'da ekmeğe zam. Kocaeli'nde ekmek ve simide 1 Temmuz'dan itibaren zam. Afyon'da ekmeğe zam. Elazığ'da ekmeğe ve ulaşıma zam. Kayseri'de ekmeğe yüzde 40 zam. Rize'de ekmeğe zam. Konya'da ucuz ekmek kuyruğu. Tencereler, Çankırı'da da boş; İstanbul'da da, Ankara'da da boş. Hayat pahalılığı, yokluk öyle bir noktadaki, bu ülkenin vatandaşları artık, faturasını, kirasını ödemek için evindeki eşyaları satıyor. Minibüs şoförü, akşama kadar topladığı parayı, akaryakıt istasyonlarında bırakıp çıkıyor. Önümüz Kurban Bayramı. Besi yeminin fiyatı, son bir yılda yüzde 128 artmış. Kurbanlık fiyatları da haliyle uçmuş gitmiş. Pek çok mutfak, eti ancak bayramdan bayrama görüyor. Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak. Küçükbaşta 3-4 bin, büyükbaşta 60 bin liralara varan fiyatlar konuşuluyor. Ekmek alamayan insanlar, kurbanı nasıl alacak?"'İKİ ADAY DEĞİL İKİ ANLAYIŞ YARIŞACAK'Öztrak, önümüzdeki seçimin Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimi olacağını bildirerek, "Bu seçimde iki aday değil, iki anlayış yarışacak. Bir tarafta otoriter, baskıcı bir yönetim anlayışı. Diğer tarafta demokratik, özgürlükçü bir yönetim anlayışı. Bir tarafta millete yukarıdan bakan, kibirli bir zihniyet. Diğer tarafta milleti kucaklayan, mütevazı bir anlayış. Bir tarafta sözlerini tutmayanlar, millete taahhütlerini yerine getirmeyenler. Diğer tarafta da sözünün eri olan, millete doğruları söyleyenler. Bizim çağrımız milletimize; 'ülkemizde hak, hukuk, adalet olsun' diyorsanız, bize katılın" dedi.Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine ise "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kurban Bayramı, Faik Öztrak, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak - Son Dakika

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