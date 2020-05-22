CHP'li Öztrak: Bunlar, ülkemizi karıştırmaya yönelik provokasyonlardır - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldı. Biz bu olayları hep kınadık, bundan sonra da kınamaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İzmir'de iki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldığını hatırlatarak, "İl başkanımız cami hoparlöründen müzik çaldırılmasının sorumlularının yakalanması için derhal suç duyurusunda bulundu. Bakanlar ise sosyal medyada bunu köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da kervana, atama Meclis Başkanı katıldı. Beyefendi siz provokasyonu köpürtme makamı değil, itidal makamısınız. Biz bu olayları hep kınadık, bundan sonra da kınamaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır. İnanç istismarına yaslanan gerçek ötesi siyaset, son derece tehlikeli bir oyundur" diye konuştu.

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