ANKARA CHP'li Öztrak: Demirtaş'ın siyaseten içeride tutulduğu bir gerçektir - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Demirtaş'ın siyaseten içeride tutulduğu bir gerçektir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerine ilişkin, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti sözcüsü Öztark, toplantı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztrak, "Hazine garantili kamu-özel işbirliği projelerinin yükü, paramız pul oldukça ağırlaşıyor. Bu yıl, bütçeye bu projelere ödenmek üzere 42,5 milyar lira konmuştu. Bu da 9 lira 27 kuruşluk dolar kuruna göreydi. Ama dolar kuru bugün yeniden 15 lira sınırına dayandı. Kur bu seviyelerde kalsa bile yıl sonunda 42,5 milyar liralık yükün yanında, en az 25 milyar lira ilave yük binecek. Biz elbette bu ülkede taş üstüne taş koyan herkesi takdir ederiz. Ama yandaşı abat etmek için uçulmayan havalimanlarına, geçilmeyen yollara, köprülere, dolarla, avroyla bol keseden yatırılan garantilerin hesabını elbette sorarız, soracağız" dedi.

'DEMİRTAŞ'IN HAKSIZ YERE TUTULDUĞU BİR GERÇEK'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır? sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Demirtaş'ın haksız yere, siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir" dedi.

Öztrak, "CHP terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı bir mesafe koyacak mı?" sorusuna, "CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir. Hele hele bir dönem Öcalan'la mektup arkadaşlığı yapan Cumhur İttifakı'nın veya Bekaa Vadisi'nde terör örgütüne karanfil dağıtan yandaşlarının bize kalkıp da mesafe öğretmesi hiç hadlerine değildir" diye yanıt verdi.

'ADALETİ SAVUNANLAR GALİP GELECEKTİR'

Öztrak, Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yürüyüşü esnasında çıkan olayların hatırlatılması üzerine de, "Bir kere yasaya uygun bir şekilde gösteri yapmak herkesin hakkıdır. Anayasanın hükmü açıktır. Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız olmak kaydıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Ancak bu gördüğümüz anayasaya uygun olarak gösteri yapanlara uygulanan ölçüsüz şiddetin ilk örneği de değildir. Kadınlar Gününde de kadınlara müdahale. Haksızlığa karşı duran Boğaziçili öğrencilere müdahale. Bu şiddetin arkasında polisi aşan siyasi bir karar mekanizması olduğu aşikardır. Zalim için kim olduğunuz değil kendisinden yana olup olmadığınız önemlidir. Adaleti savunan herkes bir gün sarayın zulmüyle karşı karşıya kalmaktadır. Ama sanılmasın ki bu böyle sürecek. Elbet adaleti savunanlar galip gelecektir" diye konuştu.