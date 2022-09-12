CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridir - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridir

12.09.2022 18:35
CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridir

CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridirCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimizdir" açıklamasıyla ilgili, "Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti...

CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimizdir" açıklamasıyla ilgili, "Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, 12 Eylül'ün, demokrasi tarihindeki kapkara bir sayfanın yıl dönümü olduğunu belirterek, "12 Eylül'e giden süreç ve millet iradesine postalla yapılan darbe pek çok insanımızın canını yakmıştır. Ülkemizin kalkınmasının önünü kesmiş birçok fırsatın yitirilmesine yol açmıştır. 12 Eylül darbesi, toplumsal hafızamızda ciddi travmalar yaratmış, bugün bile hala kapanmayan yaralara sebep olmuştur. Sağ-sol kavgalarıyla insanlarımız bölünmüş, parçalanmış, kardeş kavgaları ve ardından gelen darbeyle, siyaset yeniden dizayn edilmiştir. 12 Eylül darbesinde en ağır bedel ödeyen parti ise kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Atatürk'ün 'iki büyük eserimden biri' dediği partimiz, darbeciler tarafından kapatılmıştır. Arşivlerine el konulmuştur. Genel Başkanımız Zincirbozan'da gözaltında alınmıştır. Kadroları hapislerde yatmıştır. Siyasetten yasaklanmıştır. İşte biz bu nedenle; demokrasinin, milli iradenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hakkın, hukukun ve adaletin; ülkemizin bekası, milletimizin refahı ve kalkınması için ne kadar önemli olduğunu özümsemiş bir partiyiz" dedi.

'MAAŞLAR ENFLASYONA YETİŞEMİYOR'Ekonomiye değinen Öztrak, Türkiye'de ekonomik yaşamın işçi, memur ve çalışan aleyhine yeniden dizayn edildiğini söyleyerek, "Başta emekçilerimiz, milletin hali berbat. İşte bugün temmuz işsizlik oranları açıklandı. Gerçek işsiz sayısı temmuzda 781 bin kişi artarak, 8 milyon 415 bine çıktı. Gerçek işsizlik oranı da 2 puan birden artarak yüzde 22,5 çıkmış. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Ücretler, maaşlar, aylıklar enflasyona yetişemiyor. Milletimiz yiyecek ekmeği bulamıyor" diye konuştu.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir basın mensubunun, 'CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek 'Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimizdir' açıklamasının nasıl değerlendiriyorsunuz?' şeklindeki sorusuna "Bundan önce de defalarca ifade ettim. CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkan Vekilleri açıklar. Ben şimdi bu çerçevede görüşümüzü açıklıyorum; Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Faik Öztrak, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridir - Son Dakika

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