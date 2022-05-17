CHP'li Öztrak: Düzensiz göç sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz - Son Dakika
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CHP'li Öztrak: Düzensiz göç sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz

17.05.2022 09:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç 2 yıl içinde, barış içinde çözeceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç 2 yıl içinde, barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Sözcü Faik Öztrak, Parti Meclisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı okudu. Öztrak, "Demokrasinin askıya alınmasından yaşanan ağır ekonomik buhrana, liyakatin terk edildiği devlet yönetiminden düzensiz göçe, eğitimden dış politikaya kadar bir sorunlar yumağı ile karşı karşıyayız. Biz inançla ve azimle bu sorunları aşmaya kararlıyız. Unutulmamalıdır ki gecenin en karanlık anı, şafağın en yakın olduğu andır" diye konuştu.

'SEÇİM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki karara değinen Öztrak, "Partimizin İstanbul il başkanının uğradığı haksızlığın muhatabı sadece partimiz değil, demokrasi özlemi içinde olan tüm Türkiye'dir. Koltuğunu korumak ve iktidarını sürdürmek için mafyadan, çetelerden, paramiliter örgütlerden medet umanların bu ülkeye ve insanımıza verebileceği hiçbir şey yoktur. Halkımızın şunu çok iyi bilmesini isteriz; her türlü karanlık odağa, mafyaya, çetelere, paramiliter yapılara karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu karanlık düzeni, demokratik yollarla değiştireceğiz. Gelecek seçimlere gölge düşürecek, seçim güvenliğini sarsacak, her türlü girişimin önüne geçeceğiz. Seçim güvenliğini ne pahasına olursa olsun sağlayacağız" dedi.

'SINIR GÜVENLİĞİMİZİ TESİS EDECEĞİZ'

CHP'li Öztrak, sığınmacı sorununa çözüm getireceklerini vurgulayarak, "Ülkemizin düzensiz göç sorununu en geç 2 yıl içinde, barış içinde çözeceğiz. Sınır güvenliğimizi yeniden tesis edeceğiz. Sığınmacıların ülkelerine barış içinde geri dönüşleri için gerekli koşulları sağlayacağız. Bu süreçte halkımızın tertemiz alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz. Siyasi ve ekonomik tercihlerimizi beşli çetelerden değil, halktan yana kullanacağız. Artık miadını doldurmuş neoliberalizmin yerine hak temelli sosyal devleti inşa edeceğiz. Milletimizin uğradığı zararları biz telafi edeceğiz. Liyakatli kadrolarla halkın sorunlarının çözüme kavuştuğu bir düzeni kuracağız. Partimizin üstlendiği tarihsel görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. 84 milyon yurttaşımıza bir kez daha söz veriyoruz; adaleti, eşitliği, özgürlüğü, huzuru ve barışı Türkiye'ye getireceğiz. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sesi büyütmek için 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da, saat 18.00'de Maltepe Meydanı'nda yapacağımız 'Milletin Sesi' mitingimizde, milletimizle bir kez daha buluşuyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)-

CHP'li Öztrak: Düzensiz göç sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz
CHP'li Öztrak: Düzensiz göç sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz
CHP'li Öztrak: Düzensiz göç sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz
CHP'li Öztrak: Düzensiz göç sorununu 2 yıl içinde çözeceğiz

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Soylu'dan, Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili çağrısına tepki Açıklaması Soylu'dan, Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesiyle ilgili çağrısına tepki Açıklaması CHP Heyeti, Atatürk Havalimanı'nda. CHP Heyeti, Atatürk Havalimanı'nda.
Kaynak: DHA

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