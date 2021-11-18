CHP'li Öztrak: Ekonomik kriz zirve yapıyor (2) - Son Dakika

CHP HEYETİ ESNAFI GEZDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Kütahya programı kapsamında sabah saatlerinde bir otelde esnaf, sendika, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanlarıyla birlikte düzenlenen toplantının ardından Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Heyet daha sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. KÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, burada bir toplantı düzenledi.