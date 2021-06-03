ESKİŞEHİR CHP'Lİ ÖZTRAK: EKONOMİYİ EN İYİ BİLEN KADROLAR BİZDE - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığını yaptığı CHP Ekonomi Masası heyeti, Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi'ndeki toplantının ardından bölgedeki fabrikaları ziyaret etti. Fabrika yöneticileriyle sohbet eden Öztrak ve beraberindekiler daha sonra Ulus Anıtı, İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki esnafları dolaşarak sohbet etti. Ardından iş insanı Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu ödüllü Odunpazarı Modern Müze'yi gezen Öztrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i de makamında ziyaret etti.