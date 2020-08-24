CHP'li Öztrak: Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir" dedi.

CHP'li Öztrak: Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir, System.String[]

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak Giresun'da yaşanan sel felaketine değinen Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2 genel başkan yardımcısı ve 7 milletvekilinden oluşan 9 kişilik heyetin bölgeye gittiğini belirterek, "Bölgede yapılan hidroelektrik santrallerinin (HES) ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinin yaşanan afette önemli bir etken olduğu anlaşılıyor. 2009 ve 2016 yıllarında da Giresun ve ilçeleri sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Fakat görünen o ki Giresun'da gereği yapılmamış. Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm gerekenlerin bu defa vakit geçirilmeden yapılmasını da bekliyoruz" dedi.

'HÜKÜMET, BİRDENBİRE ÖNLEMLERE GERİ DÖNDÜ'30 Ağustos Zafer Bayramının yaklaştığını hatırlatan Öztrak, "Ayasofya Camii açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, 15 Temmuz'u 3 bin kişilik etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan hükümet 30 Ağustos törenleriyle ilgili olarak birdenbire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere geri döndü. Salgının yayılmasını önlemek için gerekli her tedbir alınmalı buna biz de katılıyoruz. Ancak bu tabloda dengesizlik var. Pandemide 2'nci dalga mı başladı, yoksa her milli bayramda yakalanılan alerji mi depreşti? 30 Ağustos ve bulunduğu haftada başka hangi etkinlikler yasaklandı?" diye konuştu.'DIŞA BAĞIMLIĞI AZALTACAK HER GELİŞME BİZİ SEVİNDİRİR 'Karadeniz'de doğalgaz bulunmasını büyük bir sevinçle öğrendiklerini belirten Öztrak, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir. Erdoğan, 2 gün öncesinden müjde randevusu verdi. Önemli bir beklenti yaratıldı. Açıklamadan yarım saat önce dolar 7.21 kuruşa gerilemişti. Açıklamanın akşamında 7.35 kuruşa dayandı. Kamu bankalarının doların değerini aşağı çekebilmek için önemli miktarda döviz sattığını biliyoruz. Millete müjde hazırlığı yapılırken birileri de ucuz dövizleri kapatmaya başlamış. Bu ucuz dolarlar kimlere satıldı? Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunun resmen açıklanmasının ardından senetler tepe taklak aşağı düştü. Kim herkesten önce müjdenin enerjiyle ilgili olduğunu öğrenip pozisyon aldı? Bununla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu inceleme başlatmaz ve kamuoyuyla paylaşmazsa o da bu suça ortaktır. Bunun hesabı bugün sorulmazsa yarın bizim iktidarımızda sorulacaktır. Yeni bulunan bu rezervlerin avantajını hemen milletimiz için kullanmaya başlayın. İmzaladığınız pahalı doğal gaz anlaşmalarınızı masaya yatırın. Gazı masada kullanın, gaz fiyatlarını düşürtün. Önümüzdeki 1 yıl boyunca esnafın elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemek için devlet olarak düzenleme yapın."

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun doğal gaz bulunmasıyla ilgili neden açıklama yapmadığının sorulması üzerine "Ben parti sözcüsüyüm. Benim burada açıkladığım görüşler genel başkanımızın görüşlerini yansıtıyor. Biz gazın bulunmasını eleştirmiyoruz. Biz buradan çıkacak zenginliğin milletin tamamına yansıtıldığını gördüğümüz andan itibaren alkışlarız" cevabını verdi.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 17:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir - Son Dakika

Son Dakika

Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Slovan Bratislava ile Priştine, koronavirüs nedeniyle Avrupa arenasına veda etti Donald Trump'ın resmen başkan adayı olarak gösterildiği gün, şirketi ve oğlu hakkında dava açıldı Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi 18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mauricio Lemos'u İstanbul'a getirdi İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın Bursa'da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın         
17:26
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu         
17:13
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti         
15:26
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü         
14:12
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını         
13:42
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı         
09:35
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum         
09:18
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş         
09:04
15 Temmuz gazisi, 4 yıldır vücudunda darbecilerin sıktığı mermiyle yaşıyor 15 Temmuz gazisi, 4 yıldır vücudunda darbecilerin sıktığı mermiyle yaşıyor         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 23:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Öztrak: Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her gelişme bizi sevindirir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei