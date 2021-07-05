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CHP'li Öztrak:  Enflasyon, dünyanın en acımasız vergisidir. - Son Dakika

CHP'li Öztrak:  Enflasyon, dünyanın en acımasız vergisidir.

05.07.2021 18:35
CHP'li Öztrak:  Enflasyon, dünyanın en acımasız vergisidir., System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Haziran ayında üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 25 puanla tüm zamanların rekorunu kırmış.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Haziran ayında üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 25 puanla tüm zamanların rekorunu kırmış. Enflasyon, dünyanın en acımasız vergisidir. En çok da fakir fukaranın satın alma gücünü, aç bir fare misali gizlice tüketir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Öztrak, son zamanlarda yapılan zamlara tepki göstererek, "Erdoğan şahsım hükümeti, temmuz ayında 'Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi şahlanacak' demişti. Ama şahlanan; evlerimize gönderdikleri faturalar, çarşı- pazardaki etiketler ve enflasyon oldu. Erdoğan şahsım hükümeti, zam, zulüm oldu, milletimizin üzerine yağdı. Temmuz ayına girerken önce yüzde 15 elektrik zammıyla çarpıldık. Sonra doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde 12 ile yüzde 20'lik sözde güncellemeyle yandık. Yetmedi üzerine LPG'ye gelen yüzde 8'lik fiyat artışıyla ne yapacağımızı şaşırdık. Aileler perişan, esnaf perişan, çiftçi perişan, sanayici perişan" diye konuştu.

'ENFLASYON, DÜNYANIN EN ACIMASIZ VERGİSİDİR'

Bugün, haziran enflasyonunun açıklandığını belirten Öztrak, " Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) makyajlı rakamlarıyla dahi tüketici enflasyonu yüzde 1,94 oldu. Yılın ilk altı ayında, TÜİK'e göre enflasyon yüzde 8,45 oldu. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'na göreyse 6 aylık enflasyon yüzde 19,16. Aradaki fark iki kattan fazla. Diğer taraftan TÜİK'e göre yıllık enflasyon, 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Şahlanan ekonomi değil ama enflasyon şahlanmış. Son bir yılda benzinli otomobil fiyatı yüzde 107, televizyon yüzde 100, bulaşık makinesi yüzde 74 zam gördü. Allah gençlere kolaylık versin. Gençlerin yuva kurması, milletin araba alması artık hayal oldu. Erdoğan şahsım hükümeti mutfakların bereketini kaçırdı, millet de ne yapacağını şaşırdı. Haziranda üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 25 puanla tüm zamanların rekorunu kırmış. Çekirdek enflasyon göstergeleri de tüketici enflasyonun üzerinde. Bütün bunlar önümüzdeki dönem enflasyonun daha da azacağının işaretlerini veriyor.  Enflasyon, dünyanın en acımasız vergisidir. En çok da fakir fukaranın satın alma gücünü, aç bir fare misali gizlice tüketir" ifadelerini kullandı.


CHP'li Öztrak:  Enflasyon, dünyanın en acımasız vergisidir.
CHP'li Öztrak:  Enflasyon, dünyanın en acımasız vergisidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Enflasyon, Haziran, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak:  Enflasyon, dünyanın en acımasız vergisidir. - Son Dakika


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