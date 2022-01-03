Üye Girişi
CHP'li Öztrak Enflasyon farkına ilave maaş artışı mutlaka verilmeli - Son Dakika

CHP'li Öztrak Enflasyon farkına ilave maaş artışı mutlaka verilmeli

03.01.2022 15:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan, memur ve emeklinin son zamlarla gasbettiği hakkını telafi etmelidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan, memur ve emeklinin son zamlarla gasbettiği hakkını telafi etmelidir. Enflasyon farkına ilave bir maaş artışı mutlaka vermelidir. Aksi takdirde emeklinin de memurun da kul hakkını yer dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, hükumetin akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, doğal gazdan elektriğe, harçlardan vergilere kadar her şeye zam yaptığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün enflasyon rakamlarını açıkladığını anımsatan Öztrak, "2021 aralık ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 13,6 oldu. Bu 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek enflasyon. 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 36,1 oldu. Bu da son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Bunlar TÜİK'in makyajlı rakamları. Bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'nun rakamlarına göre ise, 2021 Aralık ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 19,35. 2021'in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 82,81 oldu. Bunlar gerçekten ürkütücü rakamlar. TÜİK'e göre son bir yılda gıda fiyatları yüzde 44,7, ulaştırma fiyatları yüzde 53,7, mobilya, mefruşat yüzde 44,8, ev aletleri yüzde 48,2 artmış. Tüm bu gruplardaki fiyat artışları da vatandaşın gerçek enflasyonunun en az yüzde 45 olduğunu gösteriyor" dedi.

'İLAVE BİR MAAŞ ARTIŞI MUTLAKA VERMELİDİR'

Öztrak, enflasyon farkının vatandaşın cebine girmeden son zamlarla birlikte elinden alındığını belirterek, "Erdoğan, memur ve emeklinin son zamlarla gasbettiği hakkını telafi etmelidir. Enflasyon farkına ilave bir maaş artışı mutlaka vermelidir. Aksi takdirde emeklinin de memurun da kul hakkını yer. Bir ekonomi yönetiminin başarısının iki göstergesi vardır. Biri düşük enflasyondur, diğeri düşük işsizliktir. Erdoğan, bunların her ikisinden de sınıfta kaldı. Şimdi aynı Erdoğan, 'Karnemdeki kırıkları bir kenara bırakın, şahsıma verdiğim kanaat notunu gösteren ihracata bakın' dedi. Erdoğan kendine verdiği kanaat notunun da kırık olduğunun farkında bile değil. Kanaat notunun ne durumda olduğunu görmeyecek kadar kibre batmış. 2023 için '500 milyar dolar olacak' dediği ihracatın 2022'de bunun ancak yarısını hedef olarak koymakla övünüyor" diye konuştu.

'SANDIK GELECEKTİR'

Öztrak, milletin çok yorulduğunu savunarak, "Biliyoruz milletimiz çok kızgın. Ama milletimize rica ediyoruz. Hıncını, öfkeni önüne gelecek sandığa sakla. Bu kifayetsiz, beceriksiz, cahil hükumetin ülkeyi yönetme kabiliyeti artık kalmamıştır. Sandıktan kaçma imkanı da kalmamıştır. O sandık milletin önüne yakın zamanda gelecektir. Sandık geldiğinde de elini korkak alıştırma. Aşına göz dikenlere, cebine göz dikenlere, geleceğini çalanlara, en şiddetlisinden tokadını yapıştır" ifadesini kullandı.

CHP'li Öztrak Enflasyon farkına ilave maaş artışı mutlaka verilmeli
CHP'li Öztrak Enflasyon farkına ilave maaş artışı mutlaka verilmeli
CHP'li Öztrak Enflasyon farkına ilave maaş artışı mutlaka verilmeli

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Enflasyon, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak Enflasyon farkına ilave maaş artışı mutlaka verilmeli - Son Dakika


Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı         
16:45
Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi         
16:35
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31

Son Dakika Haberleri
16:45 Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı
16:42 Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi
16:35 Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi
16:26 Ukraynalı kadın, 1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu
16:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız!
16:14 HDP Bahçelievler ilçe binasına saldıran M.E.S. serbest bırakıldı
16:04 Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı
16:00 Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı
15:59 Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım
15:57 Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 16:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Öztrak Enflasyon farkına ilave maaş artışı mutlaka verilmeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement